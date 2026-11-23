Han pasado varios meses en las que la farándula peruana fue remecida por la ‘bomba’ lanzada por Magaly Medina en su programa, donde expuso a Mario Irivarren, Said Palao y amigos disfrutando de una fiesta en un yate en Argentina. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que ambos personajes públicos no se encontraban con sus respectivas parejas, sino con bellas modelos extranjeras que les bailaban al ritmo de la música y bebidas alcohólicas. Pese a que este capítulo parece haber quedado atrás para algunos de los involucrados, no habría sido así para Francho Sierralta, quien vivió un incómodo momento junto a su esposa luego de que le recordaran el ampay durante un show en vivo de Luzu TV. El episodio no pasó desapercibido en las redes sociales, donde generó diversas reacciones entre los usuarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

FRANCHO SIERRALTA PASÓ INCÓMODO MOMENTO JUNTO A SU ESPOSA EN SHOW DE LUZU TV

Meses después de que Magaly Medina difundiera el ampay en el que aparecen Mario Irivarren, Said Palao y Francho Sierralta disfrutando de una fiesta en un yate en Buenos Aires junto a mujeres que no eran sus parejas, surgieron diversas acusaciones de infidelidad. Aunque el escándalo parecía haber quedado atrás, el tema volvió a generar atención durante una presentación de “Nadie dice nada”, de Luzu TV, en Costa 21. En medio del espectáculo, un asistente no dudó en contar durante una dinámica los detalles del polémico episodio a uno de los panelistas argentinos, mientras el empresario peruano y su esposa, Nathalie Galleno, escuchaban desde sus asientos la historia visiblemente nerviosos e incómodos.

Tras estas declaraciones, y en medio de la ovación del público, el argentino Nicolás Occhiato no dudó en preguntarle a la esposa de Sierralta sobre el vínculo que mantienen actualmente, aunque prefirió guardar silencio. Asimismo, en las redes sociales comenzaron a difundirse videos en los que aparentemente la pareja del empresario habría abandonado el recinto entre lágrimas. Por su parte, el asistente involucrado contó a Instarándula que desconocía la presencia de la esposa de Francho, pues, según indicó, creía que él se encontraba con sus amigos. “Fui, conté un poco el contexto y te juro que yo no sabía que estaba la esposa al costado, pensé que estaba él con unos amigos”, dijo.

¿QUIÉN HABRÍA ORGANIZADO LA FIESTA EN YATE DE SAID PALAO Y MARIO IRIVARREN?

El programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un audio en la que Onelia Molina se refiere sobre la situación de Alejandra Baigorria con Said Palao y el viaje que realizaron el año pasado los chicos reality a Colombia. Sin embargo, entre sus declaraciones, la modelo arequipeña fue enfática en señalar que la persona que habría llevado a las modelos argentinas al yate fue Rodrigo Arbaci. De acuerdo con las imágenes reveladas por Magaly Medina, se observa en todo momento al argentino disfrutando de la fiesta y muy cariñoso con las invitadas, agarrándolas de la cintura y tomándose fotografías.

Eso no es todo, el programa de ATV mostró las redes sociales del supuesto organizador, en las que se le ve acompañado de mujeres y disfrutando de una cena. Frente a ello, la integrante de ‘Esto es guerra’ afirmó que Arcebi habría recibido dinero por parte de los peruanos a fin de que lleve al grupo de mujeres y bebidas alcohólicas al yate. “Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía”, reveló Molina.

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