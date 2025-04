La reciente incursión musical de Jefferson Farfán, marcada por el lanzamiento de un videoclip que muchos interpretaron como una clara indirecta a su expareja Yahaira Plasencia, ha generado un intenso debate en la farándula peruana. Sin embargo, la salsera no se ha quedado callada y ha respondido, a su manera, con un enigmático mensaje que ha encendido aún más las especulaciones. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO HA SIDO LA RECIENTE INCURSIÓN MUSICAL DE JEFFERSON FARFÁN?

La reciente incursión musical de Jefferson Farfán ha generado sorpresa al aparecer por primera vez en un videoclip musical. precisamente del tema ‘AMÁ CHARO’ de la orquesta de salsa ‘La Timba Caliente’, marcando el debut visual de Farfán en este ámbito. Según informó Kurt Villavicencio, el ex seleccionado nacional sería el propietario de la agrupación, motivo por el cual decidió ser parte de este primer lanzamiento musical.

El mismo Farfán promocionó activamente el estreno de ‘AMÁ CHARO’, una frase distintiva que utiliza en su pódcast ‘Enfocados’. En las imágenes del videoclip de ‘La Timba Caliente’, se observa a Farfán, junto a los también exfutbolistas Roberto Guizasola y ‘Cuto’ Guadalupe, disfrutando en un ambiente de salsoteca, mientras la orquesta interpreta la canción y una modelo rubia baila al ritmo de la música.

¿QUÉ INDIRECTA HABRÍA ENVIADO JEFFERSON FARFÁN A YAHAIRA PLASENCIA EN EL VIDEOCLIP?

El reciente videoclip de Jefferson Farfán ha desatado una ola de especulaciones sobre una presunta indirecta dirigida a su ex pareja, Yahaira Plasencia. La atención se centró en la aparición de una modelo rubia luciendo una corona, detalle que muchos espectadores asociaron inmediatamente con la imagen pública de la salsera, quien es conocida como la “Reina del totó”. A pesar de que Plasencia no es mencionada explícitamente en el video, la elección de esta figura y ciertos versos de la canción han reforzado la teoría de que Farfán aún tendría presente su pasada relación.

Las letras del tema musical interpretado en el videoclip contienen frases como “Reina sin trono, se te cayó la corona” y “te quedaste sola, ahora salta pa’ atrás”, las cuales han sido interpretadas por la farándula local como dardos directos hacia Plasencia. Estas líneas, sumadas a la presencia de la modelo con la corona, sugieren que el exfutbolista estaría enviando un mensaje incriptado a su ex, a pesar de que públicamente haya manifestado que esa etapa de su vida ya está cerrada.

La posterior respuesta de Yahaira Plasencia a través de sus redes sociales parece confirmar que el contenido del videoclip no pasó desapercibido para ella.

¿QUÉ RESPONDIÓ YAHAIRA PLASENCIA ANTE LA SUPUESTA INDIRECTA DE JEFFERSON FARFÁN?

Ante la supuesta indirecta lanzada por Jefferson Farfán en su reciente videoclip, Yahaira Plasencia optó por una respuesta igualmente indirecta a través de sus redes sociales y un adelanto de su nueva canción. A través de una historia de Instagram, la salsera compartió un mensaje que generó diversas interpretaciones entre sus seguidores: “Para ti... Que borras los mensajes antes que los lea”. Esta breve pero directa frase fue tomada por muchos como una clara alusión al comportamiento de su ex pareja en el ámbito digital.

Además de este mensaje en sus historias de Instagram, Plasencia publicó un fragmento de su nuevo tema musical, cuya letra parece reflejar sentimientos de desamor y recuerdo hacia una persona del pasado. Versos como “Ya me estoy acabando todas esas copas, de tanto tomar para olvidarte ya ni me choca, ayer me dormí con tu ropa, pensando que todavía me tocas. Me escribes un DM y al ratito me lo borras” sugieren una relación pasada que aún genera emociones en la cantante, y la mención de mensajes borrados refuerza la conexión con su publicación en redes, interpretándose como una respuesta a las insinuaciones del videoclip de Farfán, según informa Infobae.