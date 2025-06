Luego de varios años, Gino Assereto y Jazmín Pinedo decidieron poner fin a su relación, al parecer, por incompatibilidad de personalidades y diferencias en sus proyectos de vida, motivo por el cual cada uno tomó su propio camino. A pesar de que ya no son parejas, en la actualidad ambos mantienen una bonita relación como amigos, principalmente por el bienestar de su única hija. Precisamente, la actual pareja del modelo, María José Vigil, conocida artísticamente como Majo con Sabor, reveló que él tendría todavía sentimientos por la madre de su pequeña. Estas sorprendentes declaraciones han generado reacciones entre los seguidores en las redes sociales, quienes creen que existe aún un fuerte lazo sentimental. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MAJO CON SABOR SOBRE LOS SENTIMIENTOS DE GINO ASSERETO POR JAZMÍN PINEDO?

En la última edición del Celebrity Combat, Maju con Sabor, quien estuvo presente en el evento, fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” para aclarar su situación sentimental con Gino Assereto, con quien mantiene una relación discreta, alejada del foco del público y la prensa de espectáculos. Ante ello, la popular influencer negó tajantemente que su vínculo sentimental con el exchico reality haya terminado, pues, todo lo contrario, ya que se siguen comunicando y viéndose frecuentemente desde que fueron ampayados.

Incluso, la joven cocinera afirmó que, por ahora, prefiere llevar su relación con cautela por miedo al qué dirán, ya que el público no conoce cómo viven su romance. Como se recuerda, ambos fueron captados públicamente por primera vez el 20 de enero de 2025, dándose besos y caricias en la vía pública. “Nos ampayaron ustedes y desde ese día no dejamos de hablar ni de estar juntos, pero todo poco a poco. Públicamente, le tengo un poco de temor a las cosas (…) la gente no entiende mucho cómo nosotros vivimos la relación”, dijo.

Sin embargo, eso no es todo, ya que, lo que más llamó la atención de los televidentes fue cuando el reportero le preguntó si estaría dispuesta a enfrentarse en un ring con la ex de su pareja, Jazmín Pinedo, frente al público, a lo que ella descartó rotundamente esa posibilidad, argumentando que le tiene respeto y cariño, al igual que lo tiene Gino. “La respeto y la voy a amar de la misma manera en que él la ama a ella”, confesó. Estas candentes declaraciones de la chef han generado un sinfín de reacciones en las redes sociales, señalando el amor que existe hasta ahora entre el popular ‘Tiburón’ y la ‘Chinita’, principalmente, por el bienestar de su hija.