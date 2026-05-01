Por Redacción EC

El presentador Yaco Eskenazi generó sorpresa entre sus seguidores al revelar un aspecto personal de su salud que desconocía hasta hace poco. Durante una reciente edición de su pódcast ‘Yaco y El Loco’, espacio que comparte con ‘Loco’ Wagner, contó que fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad a los 46 años. En la conversación, el también esposo de Natalie Vértiz explicó cómo llegó a someterse a la evaluación que derivó en el diagnóstico, un proceso que —según relató— le permitió entender varios aspectos de su comportamiento a lo largo de su vida. Asimismo, compartió la reacción de su entorno cercano, sobre todo de su madre, quien tuvo una respuesta particular al conocer la noticia, marcando un momento emotivo dentro del episodio. A continuación, te contamos todos los detalles de esta situación.