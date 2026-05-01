El presentador Yaco Eskenazi generó sorpresa entre sus seguidores al revelar un aspecto personal de su salud que desconocía hasta hace poco. Durante una reciente edición de su pódcast ‘Yaco y El Loco’, espacio que comparte con ‘Loco’ Wagner, contó que fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad a los 46 años. En la conversación, el también esposo de Natalie Vértiz explicó cómo llegó a someterse a la evaluación que derivó en el diagnóstico, un proceso que —según relató— le permitió entender varios aspectos de su comportamiento a lo largo de su vida. Asimismo, compartió la reacción de su entorno cercano, sobre todo de su madre, quien tuvo una respuesta particular al conocer la noticia, marcando un momento emotivo dentro del episodio. A continuación, te contamos todos los detalles de esta situación.

El ‘Loco’ Wagner ‘diagnosticó’ a Yaco Eskenazi con un conocido trastorno a los 46 años: así reaccionó el esposo de Natalie Vértiz

En medio de una conversación distendida, Yaco reveló que el punto de partida para entender su diagnóstico no provino de una consulta médica, sino de un comentario casual dentro de su propio espacio digital. El presentador de La Granja VIP Perú explicó que fue su compañero en el pódcast ‘Yaco y El Loco’ quien, casi sin intención, puso sobre la mesa una observación que terminó siendo clave.

Aquella intervención, lejos de quedar como una simple broma o anécdota, despertó su curiosidad y lo llevó a revisar conductas que había normalizado durante años. A partir de ese momento, inició un proceso de evaluación que le permitió darle un nuevo sentido a ciertas experiencias personales que, hasta entonces, no tenían explicación clara.

“La voy a recoger y le digo: ‘Mamá, ¿cómo es posible que Loco Wagner haya sido el que me diagnosticó que tengo TDAH a los 46 años?. Yo, sin ser psiquiatra, sin ser psicólogo. Yo lo diagnostiqué inmediatamente”, dijo Yaco.

“Mi mamá me mira: ‘¿Qué es eso?’ (Yo:) ‘Es un desorden que tienen los niños, de atención. ¿Te acuerdas que yo renegaba?’”, agregó Eskenazi

¿Cuál fue la reacción de Yaco Eskenazi ?

Asimismo, Yaco contó cuál fue la reacción de su madre al enterarse de esta situación. “Me dice: ‘Hijito, tres letras. En mi época no existía. Tu papá tenía todo el abecedario. ¿Qué mier* me iba a preocupar yo por tus tres letras?’”.

Por último, el conductor de televisión contó más detalles. “No tiene idea que es TDAH, no entendía. Le he explicado, le he tratado de hacer entender por qué yo era un chibolo indisciplinado, que no entendía el colegio, que no podía. No concibe la idea de que haya un desorden de ese tipo”.

¡Polémica en casa! Natalie Vértiz lanza fuerte advertencia a Yaco Eskenazi

Ante el éxito que viene alcanzando el pódcast “Yaco y el Loco”, donde Yaco Eskenazi suele relatar anécdotas personales e incluso episodios íntimos de su relación, su pareja Natalie Vértiz se animó a compartir su opinión sobre este formato que gana más seguidores. Aunque ambos proyectan una imagen sólida, la modelo sorprendió al admitir que no siempre está de acuerdo con ese nivel de exposición y que ha tenido que marcar ciertos límites. La ex Miss Perú fue enfática al señalar que, si bien apoya el crecimiento profesional del padre de sus hijos, existen anécdotas de su romance que prefiere que no salgan a la luz. Sus declaraciones, ofrecidas en un evento público, no solo evidencian que existe diálogo dentro de la pareja, sino también que hay diferencias claras respecto a lo que debería mantenerse en privado. A continuación, te contamos qué dijo.

Durante el avant premiere de la película ‘El diablo viste a la moda’, la presentadora de televisión confesó abiertamente que ha tenido que intervenir para frenar la difusión de ciertos pasajes de su convivencia que su esposo pretendía contar en su espacio digital.

Según explicó, sí existe una línea que prefiere no cruzar cuando se trata de su vida íntima. “A veces le digo: ‘Yaco, no cuentes eso’”, comentó, dejando en evidencia que no todo lo que él considera divertido le resulta cómodo.

Pese a ello, aclaró que entiende el estilo del conductor y que gran parte del atractivo del pódcast radica justamente en su naturalidad. “Yo sé que él lo hace de un lado muy divertido, creo que eso también le gusta a las personas, esa espontaneidad”, añadió, mostrando una mezcla de incomodidad y comprensión.

Pese a las discrepancias sobre lo que se debe ventilar, ella aseguró que el exchico reality comprende perfectamente hasta dónde puede llegar: “La verdad yo estoy contenta y Yaco sabe cuáles son mis límites, qué cosa no me gustaría”.