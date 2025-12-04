La reciente aparición de Jefferson Farfán en una transmisión en vivo de ‘La Manada’, programa digital del canal ‘Satélite+’, sorprendió tanto a la audiencia como los conductores, luego de que revelara el valor real de su vestimenta. Lo que parecía un look sencillo terminó convirtiéndose en el centro de atención al conocerse las cifras detrás de cada prenda.

La dinámica, realizada durante un contenido IRL (In Real Life) en Colombia, generó reacciones inmediatas entre los conductores Gerado Pe, Laura Spoya y Dafonseka, quienes no esperaban montos tan altos en un atuendo cotidiano. El momento captó la atención de miles de seguidores y elevó el interés por conocer cada detalle del encuentro.

¿QUÉ DETALLES REVELÓ FARFÁN SOBRE EL COSTO DE SU VESTIMENTA?

El exdelantero no tuvo inconveniente en detallar el valor de las prendas que llevaba puestas cuando los conductores le preguntaron por su look. Lo primero que reveló fue que su polo de Christian Dior bordeaba los 900 dólares. “Mi gorrita es de mi marca propia, ‘Mdre’, y mi polo (…) me costó aproximadamente 900”, explicó, desatando sorpresa inmediata entre los presentadores. Gerardo Pe’ quedó tan desconcertado que tuvo que confirmar si la cifra estaba expresada en dólares.

Tras ese primer dato, Farfán continuó con el desglose y mencionó que el pantalón que vestía ese día había costado unos 2.200 dólares, lo que incrementó aún más la reacción del grupo. Minutos después añadió que sus zapatillas blancas tenían un valor aproximado de 600 dólares. No obstante, cuando surgió la curiosidad por conocer el precio de otros accesorios, decidió detener la dinámica y evitar dar cifras sobre su cadena, reloj y perfume, asegurando que prefería reservar esa información.

¿CÓMO REACCIONARON LOS INTEGRANTES DE ‘LA MANADA’ ANTE EL COSTO DEL OUTFIT DE FARFÁN?

La reacción del equipo fue inmediata y evidenció la sorpresa que causaron las cifras mencionadas por Jefferson Farfán. Gerardo Pe quedó visiblemente desconcertado y no ocultó su incredulidad al escuchar el precio del polo, lo que lo llevó a cuestionar en vivo si el monto correspondía realmente a dólares.

Mientras tanto, Dafonseca aprovechó el ambiente distendido para lanzar una broma que generó carcajadas entre todos, al comentar: “¿el polo 900? ¡Que también lo usas de toalla!”. La mezcla de sorpresa y bromas marcó el tono del segmento, según informa Infobae.

¿QUIÉN ACOMPAÑÓ A FARFÁN Y QUÉ PASÓ CUANDO LE PREGUNTARON POR SU LOOK?

Durante el viaje a Colombia, Farfán estuvo acompañado por su hijo de 17 años, Adriano Farfán Klug, quien también participó brevemente en la dinámica. Los conductores replicaron la pregunta sobre el costo de su vestimenta, pero el joven admitió que no sabía cuánto costaban sus prendas. Esa respuesta generó un momento de distensión que contrastó con las revelaciones de su padre y permitió mostrar una interacción más familiar dentro del contenido del canal.

¿QUÉ SE SABE SOBRE SATÉLITE+, EL CANAL DIGITAL DE FARFÁN?

El canal Satélite+ representa una versión expandida y renovada de JF10 TV. La plataforma conserva algunos programas ya posicionados, como “Enfocados”, pero ahora apuesta por una línea editorial más amplia, con mayor producción y la incorporación de figuras con fuerte presencia en el entorno digital peruano. Farfán definió esta transición con la frase: “Misma casa, nuevo nombre”, resaltando que el objetivo es ofrecer una propuesta más robusta y variada para sus audiencias.

Entre sus programas se encuentra ‘La Manada’, ‘Fútbol Satélite’, Bad Boys’ y ‘La Hora del Chirrinchi’. Estos bloques configuran una parrilla similar a la de los canales de streaming consolidados, con contenidos segmentados por horarios y públicos específicos.

