La reciente mudanza de Samantha Batallanos a un penthouse en San Isidro volvió a ponerla en el centro de la conversación pública. La difusión de imágenes del inmueble, junto con detalles compartidos por el programa ‘Magaly TV La Firme’, desataron un debate en torno a su elevado estilo de vida.

Aunque la modelo sostiene que cada gasto lo asume con su trabajo, las preguntas sobre la procedencia de sus ingresos se han intensificado. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DETALLES TIENE EL PENTHOUSE DE SAMANTHA BATALLANOS?

El departamento en el que ahora vive la modelo destaca por sus espacios amplios, grandes ventanales y una vista directa al Golf de San Isidro, atributos que fueron mostrados con detalle en el informe televisivo del programa de Magaly Medina.

El penthouse de Samantha Batallanos goza con vista al Golf de San Isidro.

Aunque el edificio tiene más de tres décadas de antigüedad, la panorámica que ofrece es su mayor atractivo. El alquiler supera los S/11.000 mensuales, a lo que se suma un mantenimiento cercano a los S/1.000, monto equivalente al salario mínimo del 2025.

Según el programa, entre sus vecinos se encuentran figuras como Rafael Fernández, Óscar del Portal y Phillip Butters, lo que refuerza el carácter exclusivo del inmueble.

A pesar de que la decoración de Batallanos es sencilla, con un comedor equipado solo con una mesa y dos sillas, la vista se convierte en el punto central del departamento y en el motivo por el que ha llamado tanto la atención.

Así luce la sala en el penthouse de Samantha Batallanos.

¿QUÉ DIJO SAMANTHA BATALLANOS ANTE LAS DUDAS SOBRE SU SOLVENCIA ECONÓMICA?

Las especulaciones sobre cómo financia sus gastos se intensificaron cuando Magaly Medina preguntó en vivo: “11 mil soles no es algo que la generalidad de las personas pueda pagar, es muchísimo dinero. Tienes que ganar cuánto para darte ese estilo de vida”. Frente a ello, Batallanos reafirmó su postura de autosuficiencia económica, asegurando que cubre todos sus gastos: “Yo gasto bastante mensualmente, pero me lo costeo yo”.

También hizo referencia a un episodio con su expareja, Álvaro Rod. La modelo recordó que él se negó a comprarle un shampoo valorizado en S/500 y afirmó que ese hecho fue interpretado de manera exagerada. Según comentó, no estaba pidiendo “un fucking champú” como un lujo caprichoso, sino un producto que usa con frecuencia. Aun así, la anécdota reavivó el debate sobre sus hábitos de consumo y la magnitud de los gastos que asegura cubrir por cuenta propia.

Aunque el programa de Medina señaló que sus ingresos provendrían de su participación en ‘La Chola Chabuca’, la promoción de autos y eventos, el monto total de sus gastos sigue siendo tema de discusión.

¿POR QUÉ EXPRESÓ PREOCUPACIÓN SAMANTHA BATALLANOS TRAS LA DIFUSIÓN DEL INFORME TELEVISIVO SOBRE SU VIVIENDA?

En una conexión en vivo con el programa de Medina, la modelo manifestó que mostrar la fachada del edificio la dejó inquieta debido al incremento de la inseguridad. Durante la entrevista dijo: “Ayer no podía dormir, me dio susto. Yo me voy a mudar ya”, al señalar que vive con su familia y que la exposición podía ponerlos en riesgo. Aunque reconoció que suele reírse de los comentarios de la conductora, insistió en que mostrar repetidamente el edificio fue innecesario.

Magaly Medina aclaró que no se revelaron datos precisos de ubicación, pero Batallanos sostuvo que la fachada apareció “cuatro veces”. Al finalizar, ambas dejaron atrás la tensión, aunque la preocupación de la modelo no quedó en el olvido, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: