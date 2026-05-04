Magaly Medina se ha convertido en una de las figuras más queridas y polémicas de la farándula peruana, con años de trayectoria que le han permitido conducir diversos formatos televisivos. En cuanto a su vida personal, mantiene una relación estable con el notario Alfredo Zambrano, por lo que, pese a los diversos altibajos y polémicas en torno a su relación, ambos han permanecido juntos, afianzando un matrimonio que, según la propia conductora, se sustenta en vivir el presente más que en idealizar el futuro. En ese sentido, en medio del cumpleaños de su esposo, recientemente la pelirroja ha llamado la atención de los seguidores al revelar el ostentoso regalo que le obsequió. Esto ha generado una serie de reacciones en redes sociales, no solo por las características del presente, sino también por especulaciones que señalan que ella habría pagado los pasajes del viaje. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REGALO LE DIO MAGALY MEDINA A ALFREDO ZAMBRANO POR SU CUMPLEAÑOS?

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Magaly Medina contó que se fue de viaje a Estados Unidos para asistir a la graduación de la hija de Alfredo Zambrano, quien finalizó sus estudios en la reconocida Northeastern University. Así, en medio del onomástico de su esposo, la popular ‘Urraca’ brindó una entrevista a Trome para revelar que ambos viajaron a México para celebrar sus 54 años este sábado 2 de mayo. De acuerdo con la conductora de televisión, este viaje no se trató de unas vacaciones habituales, ya que optó por acompañar a su pareja en uno de los momentos más importantes de su vida: ver graduarse a su hija en Boston, así como asistir a una corrida de toros en Aguascalientes.

Asimismo, Medina no dudó en revelar que le regaló al notario un costoso abrigo de fino material, el cual fue entregado con anticipación debido a la ceremonia en la que participaba Silvana Zambrano. “No son vacaciones. Decidí acompañar a mi esposo a la graduación de su hija, ¿cómo podía perdérmelo? Además, él eligió celebrar su cumpleaños junto a sus amigos en Aguascalientes, donde veríamos a Andrés Roca Rey, nuestro torero que tuvo un percance en la Feria de Sevilla y ya no podrá venir. Igual decidimos viajar porque yo no conocía Guadalajara. Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija. ¿El viaje? No, mi esposo es quien siempre regala los viajes. Aún tengo pendiente otro regalo”, dijo.

¿CÓMO ES LA NUEVA CASA DE MAGALY MEDINA Y ALFREDO ZAMBRANO?

A través de sus redes sociales oficiales, Magaly Medina, visiblemente feliz y entusiasmada, contó a sus seguidores que logró cumplir uno de sus sueños: la adquisición de una nueva casa. De acuerdo con el video, se pueden apreciar amplios ambientes del hogar, como una cocina completamente equipada, en la que se observa una gran refrigeradora llena de insumos y un moderno mobiliario donde exhibe sus lujosas vajillas y copas. Eso no es todo, también se muestra rápidamente un área verde para el descanso tanto de la pareja como de sus adorables mascotas. A pesar de que la ‘Urraca’ optó por no mostrar más detalles de su exclusivo inmueble, ya que prefiere mantenerlos en privado, sí dejó en claro que tanto ella como su pareja, Alfredo Zambrano, adquirieron la vivienda: “¡Y el de mi esposo! Esta casa la compramos e hicimos los dos”, escribió en TikTok.