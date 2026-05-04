Por Redacción EC

Magaly Medina se ha convertido en una de las figuras más queridas y polémicas de la farándula peruana, con años de trayectoria que le han permitido conducir diversos formatos televisivos. En cuanto a su vida personal, mantiene una relación estable con el notario Alfredo Zambrano, por lo que, pese a los diversos altibajos y polémicas en torno a su relación, ambos han permanecido juntos, afianzando un matrimonio que, según la propia conductora, se sustenta en vivir el presente más que en idealizar el futuro. En ese sentido, en medio del cumpleaños de su esposo, recientemente la pelirroja ha llamado la atención de los seguidores al revelar el ostentoso regalo que le obsequió. Esto ha generado una serie de reacciones en redes sociales, no solo por las características del presente, sino también por especulaciones que señalan que ella habría pagado los pasajes del viaje. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.