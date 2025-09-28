Este fin de semana, Christian Martínez Guadalupe generará revuelo en la farándula peruana con sus sorprendentes declaraciones en el temible sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, donde no solo contará polémicos pasajes de su vida, sino también detalles que lo involucran en una denuncia por presunto abuso sexual contra una joven de 19 años. De esta manera, a pesar de que se quiso frenar la emisión del programa por diversos medios, este ya había sido grabado. Esto ha generado una nueva tensión entre Beto Ortiz y Jefferson Farfán, donde el periodista agradeció a Magaly Medina por una singular razón a poco de la entrevista. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ BETO ORTIZ A MAGALY MEDINA A POCO DE “EL VALOR DE LA VERDAD” DE ‘CRI CRI’?

Este domingo 28 de septiembre, Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde hablará sobre su deterioro vínculo con Jefferson Farfán tras la denuncia presentada en su contra, así como confesó que le afectó profundamente que el exfutbolista no confiara en su inocencia. Por su parte, su madre Cecilia Guadalupe, contó que atravesó momentos difíciles por el injusto internamiento de su hijo, revelando que él quiso atentar contra su vida.

“Mi madre se movió por todos lados mostrando mi inocencia, si no fuera por mi negrita, tenlo por seguro que me quedaba 20 años adentro. Me dolió bastante que salga de él porque es mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón, sentí que me desenterró, para apuñalármelo nuevamente y enterrármelo”, narró el primo de la ‘Foquita’. Asimismo, según el avance del programa, la mamá de ‘Cri Cri’ sostuvo entre lagrimas: “Lo llamaba y no me contestaba, hasta que me dijo: ‘Mamá, yo me voy a matar’ y le dije que no’”.

Ante lo expuesto en EVDLV, la familia del exdeportista, mediante su representante legal, remitió una carta notarial con el objetivo de impedir que Martínez se pronuncie públicamente sobre el caso. Sin embargo, esto no sucederá, ya que, según Beto Ortiz, la estrategia legal no tiene sentido. A través de sus redes sociales oficiales, el periodista publicó un video en el que Magaly Medina comparte el comunicado que el propio Ortiz redactó sobre el polémico caso. Así, el conductor de ‘El valor de la verdad’ recordó que la emisión del programa se realizará de todas maneras y agradeció a la ‘Urraca’ por la difusión del hecho. “Es hoy. ‘Cri Cri’ en el valor. Nos vemos a las 10:00 p. m. Gracias Magaly”, escribió.

¿DÓNDE VER “EL VALOR DE LA VERDAD” DE ‘CRI CRI’?

Quienes deseen seguir en vivo la participación de Christian Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ en “El valor de la verdad” podrán hacerlo a través de la transmisión de Panamericana TV en los canales de Movistar TV (Canal 5 SD y Canal 705 HD) y Claro TV (Canal 5 SD y HD) a partir de las 10:00 p. m. El programa se emitirá de manera simultánea por señal abierta y cable. Asimismo, estará disponible en línea por medio del portal oficial del canal y por YouTube oficial de ‘EVDLV’.