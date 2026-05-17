El Festival de Cannes es considerado uno de los encuentros cinematográficos más prestigiosos a nivel mundial, ya que congrega a destacados directores, actores y productores que presentan producciones capaces de marcar el rumbo de la industria del cine internacional. En esta edición, hubo presencia peruana con Luciana Fuster, quien deslumbró con un elegante vestido de un reconocido diseñador, captando la atención de medios nacionales e internacionales. Así, la Miss Grand International 2023 no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar su alegría, ya que este hecho marca un hito en su carrera profesional y en la representación latinoamericana en eventos de alto prestigio. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ LUCIANA FUSTER TRAS SU PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE CANNES 2026?

Este último fin de semana, Luciana Fuster vivió uno de los mejores momentos de su vida al participar en el Festival de Cannes 2026. En esta oportunidad, no solo caminó por la alfombra roja durante el estreno de la película ‘El Ser Querido’, protagonizada por el actor español Javier Bardem, sino que también fue anfitriona del evento internacional Fashion Connect Cannes. Así, la modelo peruana llamó la atención de más de uno al llevar un majestuoso vestido del diseñador Mario Rosales y posar paras las distintas cámaras internacionales.

Este momento especial en su carrera fue motivo suficiente para expresar sus emociones al cumplir uno de sus más grandes objetivos. De esta manera, a través de sus redes sociales oficiales, la joven influencer se mostró agradecida por el apoyo incondicional de sus seres queridos y seguidores, así como dejar en claro con un mensaje que los sueños si se cumplen. “Mamá estoy por 1era vez en el Festival de Cannes llorando de felicidad. Los sueños se cumplen amigos, trabajen mucho y no paren de esforzarse hasta que se sientan orgullosos de ustedes mismos. Gracias por tanto apoyo y cariño que recibo siempre, son los mejores“, escribió Fuster.

¿QUÉ HIZO LUCIANA FUSTER DURANTE SU REINADO COMO ‘MISS GRAND INTERNATIONAL′?

Luciana Fuster inició su reinado como ‘Miss Grand International’ en octubre de 2023, trasladándose a Tailandia, el corazón de la organización. Allí, disfrutó de las comodidades de un lujoso departamento mientras cumplía con una agenda repleta de compromisos internacionales. Sus primeros meses estuvieron marcados por una intensa gira por Asia, visitando países como Vietnam, Tailandia y Filipinas. A finales de dicho año, la modelo peruana regresó a su tierra natal para reencontrarse con sus seres queridos y disfrutar de un merecido descanso.

La reina de belleza prolongó su estadía en Perú hasta marzo de 2024, antes de reincorporarse a sus funciones como ‘Miss Grand International’ en Tailandia.. Durante su reinado, la modelo peruana emprendió una extensa gira mundial, visitando países como Japón, Estados Unidos, República Checa, España, Francia, República Dominicana, Cuba y Venezuela. En cada destino, cautivó al público con su elegancia y estilo, convirtiéndose en un referente de la moda y dejando una huella imborrable en cada evento, según informa Infobae.