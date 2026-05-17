Por Redacción EC

El Festival de Cannes es considerado uno de los encuentros cinematográficos más prestigiosos a nivel mundial, ya que congrega a destacados directores, actores y productores que presentan producciones capaces de marcar el rumbo de la industria del cine internacional. En esta edición, hubo presencia peruana con Luciana Fuster, quien deslumbró con un elegante vestido de un reconocido diseñador, captando la atención de medios nacionales e internacionales. Así, la Miss Grand International 2023 no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar su alegría, ya que este hecho marca un hito en su carrera profesional y en la representación latinoamericana en eventos de alto prestigio. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.