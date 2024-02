El mensaje de Magaly Medina a Ana Paula Consorte sobre Paolo Guerrero y Doña Peta

Luego que quedara atrás el caso de Paolo Guerrero y su intención de rescindir contrato con la UCV por unas supuestas amenazas de una banda criminal de Trujillo, se supo al final que el delantero se unirá a los entrenamientos del club Poeta. Sin embargo, tras la noticia, Magaly Medina aprovechó su espacio para mandar un mensaje a Ana Paula Consorte sobre Doña Peta.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ MAGALY MEDINA A ANA PAULA CONSORTE?

En la última edición de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina utilizó su programa para tocar el tema de Paolo Guerrero y su continuidad en el club César Vallejo. La presentadora de televisión no dudo en mandar una ‘advertencia’ a Ana Paula Consorte, actual pareja del peruano, acerca de Doña Peta y su influencia para tomar decisiones sobre su hijo.

“Lo que nadie le dijo a Ana Paula Consorte es que el real poder no lo tiene ella en su relación. Creo que todo el Perú lo conoce, es que el real poder detrás de Paolo, es su madre. Es cierto que cuando un hombre madura, se casa, forma una familia, no va corriendo con su mamá (...). En una pareja, las decisiones se toman en la nueva familia, que viene a ser con la persona con la que tú convives e iniciaste una nueva vida”, dijo la popular ‘urraca’.

Además, la figura de ATV dio a entender que el seleccionado nacional no habría escuchado las opiniones de su pareja, por lo que cree que la dejó de lado. “Entonces, es con tu pareja con quien tú consultas las cosas, porque no solo es tu pareja, es tu amigo y confidente. Ella se ha sentido, creo yo, dejada de lado porque su opinión no contó”, mencionó.

¿QUIÉN ES ANA PAULA CONSORTE?

Ana Paula Consorte es la actual pareja y madre de sus hijos de Paolo Guerrero. Ella nació en Brasil. Es una gran bailarina que formó parte del elenco de ‘Fausto Na Band 2022′ y una modelo que se coronó como ganadora del concurso Miss Novo Hamburgo 2012. Entre todo el talento que cuenta, tiene la habilidad para poder expresarse en público, lo cual ha demostrado en numerosas entrevistas, según menciona La República. Por ahora, la actual novia de Paolo Guerrero es una influencer que cuenta con una comunidad de un poco más de 280 mil seguidores en Instagram.

¿CÓMO INFORMARON LOS MEDIOS ARGENTINOS SOBRE EL CASO DE PAOLO GUERRERO Y LA UCV?

Antes que se conociera que Paolo Guerrero y el club UCV llegaran a un acuerdo luego de varios días, el medio Olé de Argentina señaló en su plataforma que el Depredador se quería ir del club Poeta sin antes haber disputado algún partido oficial: “Paolo Guerrero y la advertencia de su nuevo equipo: ¿no debutó y ya se quiere ir?”

Mientras que el medio TyC Sports resaltó las intimidaciones que ha venido perjudicando a la progenitora del peruano por lo que al inicio llevó a tomar la decisión de renunciar formalmente al club trujillano. En su página web titularon de la siguiente manera: “Paolo Guerrero canceló su llegada al fútbol peruano por las amenazas recibidas”.