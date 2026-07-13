Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas en la farándula peruana. Desde que ambos se conocieron en 2013 en el reality ‘Esto es guerra’, surgió de inmediato una gran conexión entre ellos, por lo que posteriormente iniciaron una relación que, pese a algunos altibajos iniciales, se afianzó con rapidez. De hecho, tras el nacimiento de su primer hijo, Liam, sorprendieron a sus seguidores al anunciar su boda televisiva en 2015, sellando así su historia de amor que captó la atención del país. Así, tras celebrar un nuevo aniversario de matrimonio, ambos se dedicaron emotivos mensajes de amor e, incluso, compartieron con sus seguidores el secreto que, según ellos, les ha permitido mantener una relación fuerte y duradera. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE DEDICÓ NATALIE VÉRTIZ A YACO ESKENAZI TRAS SU ANIVERSARIO DE BODAS?

En medio de las celebraciones por los 11 años de casados, Natalie Vértiz compartió con sus seguidores una tierna publicación en sus redes sociales en la que expresa todo su amor y respeto que siente por su esposo, Yaco Eskenazi, durante todo este tiempo. Sin embargo, también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la importancia de construir y mantener un matrimonio sólido, especialmente frente a las dificultades y desafíos que pueden surgir a lo largo de la vida. Frente a este importante fecha, la modelo peruana compartió una serie de fotografías junto al padre de sus hijos y reveló los consejos que considera fundamentales para mantener un vínculo inquebrantable y hacer que el amor perdure con el paso de los años:

Nunca dejen de tener citas.

Sean un equipo y dense espacio para el crecimiento personal.

Nunca dejen de descubrir lugares, hobbies y experiencias juntos.

No den por sentado nada; el amor se construye todos los días. Digan cuánto admiran y aman a su pareja cada vez que puedan.

No dejen de ser novios, salgan a divertirse y celebren las grandes y pequeñas victorias.

Elijan la paz antes que tener la razón; su relación es más importante que el orgullo.

Protejan su relación. No todo tiene que contarse ni discutirse con el mundo.

Nunca dejen de elegirse. El amor es un sentimiento, pero también una decisión diaria.

Nunca dejen de reírse juntos; el humor es clave en nuestra relación.

No intenten cambiar al otro. Enamórense también de la versión que va evolucionando con los años.

Ámense, quiéranse mucho y respétense. Un amor real se construye en los pequeños detalles de todos los días.

¿POR QUÉ YACO ESKENAZI ESTUVO A PUNTO DE TERMINAR SU MATRIMONIO CON NATALIE VÉRTIZ?

A lo largo de estos años, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz han atravesado momentos difíciles y crisis en el matrimonio, pero que han logrado superarlo. No obstante, en un reciente episodio de ‘Yaco y El Loco’, que se transmite por YouTube, el presentador de televisión contó un episodio personal y anecdótico que vivió con su esposa durante un viaje a Estados Unidos hace algunos años. De acuerdo con el exchico reality, el tenso momento se originó debido a que él demoró cerca de tres horas en la fila para ingresar a Migraciones, mientras que la modelo pudo hacerlo en solo minutos en otra zona.

Lejos de que todo quedara ahí, el exfutbolista confesó que lo peor vino después, ya que, cuando llegó a la cabina, no recordaba el nombre del hotel donde se alojaría. “La primera vez que viajé con Natalie a Estados Unidos la pasé mal, casi me regreso y casi terminamos esa vez porque Natalie se fue por el lado gringo, entró en 2 minutos y yo hice cola 3 horas y cuando llegué a Migraciones para pasar, el que me tocó parecía un motociclista gringo. Me dijo dónde te vas a quedar y yo no sabía, Natalie sabía dónde nos íbamos a quedar… Traté de explicarle que me habían invitado, pero me dijo: ‘a mí que me importa’. Natalie al otro lado del counter llorando porque pensó que me iban a deportar”, dijo Eskenazi.