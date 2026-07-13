Por Redacción EC

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas en la farándula peruana. Desde que ambos se conocieron en 2013 en el reality ‘Esto es guerra’, surgió de inmediato una gran conexión entre ellos, por lo que posteriormente iniciaron una relación que, pese a algunos altibajos iniciales, se afianzó con rapidez. De hecho, tras el nacimiento de su primer hijo, Liam, sorprendieron a sus seguidores al anunciar su boda televisiva en 2015, sellando así su historia de amor que captó la atención del país. Así, tras celebrar un nuevo aniversario de matrimonio, ambos se dedicaron emotivos mensajes de amor e, incluso, compartieron con sus seguidores el secreto que, según ellos, les ha permitido mantener una relación fuerte y duradera. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.