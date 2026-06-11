Por Redacción EC

Lo que durante semanas fue motivo de rumores y especulaciones finalmente llegó a su desenlace. Diego Chávarri y Thalía Bentín pusieron fin a su relación sentimental después de atravesar una serie de episodios que mantuvieron su romance en la mira de la farándula peruana mientras ambos estaban vinculados al reality La Granja VIP. Las señales de una crisis ya eran evidentes desde hace varios meses. La cercanía de Chávarri con Gabriela Herrera dentro del programa generó controversia y provocó una ola de comentarios en redes sociales, alimentando versiones sobre un posible distanciamiento con Bentín. Incluso, el exfutbolista llegó a ofrecer disculpas públicas y a intentar aclarar la situación ante las cámaras, en medio de una creciente presión mediática. Aunque surgieron versiones de una reconciliación y la pareja intentó mantenerse unida pese a la polémica, los problemas no lograron disiparse.