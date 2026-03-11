La televisión peruana se prepara para un sacudón mediático con el próximo estreno de ‘La Granja VIP’, la nueva apuesta de Panamericana Televisión que busca recuperar el liderazgo del horario estelar. Este formato de convivencia extrema promete llevar al límite a dieciséis figuras del espectáculo local, quienes deberán abandonar sus privilegios urbanos para enfrentarse a la rigurosidad de la vida campesina bajo la mirada vigilante de las cámaras durante las 24 horas del día. El programa no solo destacará por su ambicioso despliegue técnico, sino también por una selección de concursantes que garantiza roces, alianzas estratégicas y momentos de alta tensión emocional. Con un importante incentivo económico de por medio y el desafío de sobrevivir al aislamiento total, esta producción se perfila como el fenómeno televisivo de la temporada. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000, según informa Infobae.

¿QUIÉNES SON LAS FIGURAS QUE INTEGRARÁN EL ELENCO?

La producción ha decidido dosificar la revelación de sus estrellas para mantener el suspenso, confirmando hasta el momento a nueve de los dieciséis integrantes totales. La lista destaca por su diversidad de personalidades:

Mark Vito

Mónica Torres

Renato Rossini Jr.

Yiddá Eslava

Gabriela Herrera

Celine Aguirre

Miguel Vergara

La Mackyna

Pamela López

¿QUIÉNES ESTARÁN A CARGO DE LA CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA?

La responsabilidad de guiar este ambicioso proyecto recae en una dupla que combina experiencia y una gran conexión con la audiencia nacional: Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. Estas figuras han sido elegidas para liderar las galas y los eventos diarios de la competencia.

Ambos presentadores cuentan con un historial sólido en programas de entretenimiento y serán los encargados de moderar los debates, supervisar las pruebas de campo y acompañar a los concursantes en los momentos de mayor vulnerabilidad. Su rol será fundamental para conectar las vivencias de los famosos dentro del encierro con las expectativas del público que seguirá el minuto a minuto desde sus hogares.

¿CUÁNDO Y POR DÓNDE SE PODRÁ VER EL ESTRENO?

El lanzamiento oficial de esta superproducción está programado para el lunes 16 de marzo. Los espectadores podrán sintonizar el programa a través de la señal de Panamericana Televisión, que ha destinado su franja más competitiva para este contenido.

Hora de inicio: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Frecuencia de emisión: De lunes a sábado.

De lunes a sábado. Duración estimada: El ciclo de competencia se extenderá por trece semanas consecutivas.