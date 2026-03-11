Resumen

El nuevo reality que promete polémica: así será ‘La Granja VIP’ y estos serán sus controversiales participantes | Foto: @lagranjavipperu
La televisión peruana se prepara para un sacudón mediático con el próximo estreno de ‘La Granja VIP’, la nueva apuesta de Panamericana Televisión que busca recuperar el liderazgo del horario estelar. Este formato de convivencia extrema promete llevar al límite a dieciséis figuras del espectáculo local, quienes deberán abandonar sus privilegios urbanos para enfrentarse a la rigurosidad de la vida campesina bajo la mirada vigilante de las cámaras durante las 24 horas del día. El programa no solo destacará por su ambicioso despliegue técnico, sino también por una selección de concursantes que garantiza roces, alianzas estratégicas y momentos de alta tensión emocional. Con un importante incentivo económico de por medio y el desafío de sobrevivir al aislamiento total, esta producción se perfila como el fenómeno televisivo de la temporada. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

