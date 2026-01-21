Magaly Medina vuelve a ser noticia tras revelar los primeros resultados de la intervención estética facial a la que se sometió en Argentina. A sus 62 años, y aprovechando su descanso de las pantallas peruanas, la popular conductora de espectáculos ha decidido compartir de forma transparente su proceso de recuperación.

A pesar de que el proceso postoperatorio aún es evidente, la “Urraca” se ha mostrado activa en sus plataformas digitales, documentando cada avance de su transformación. A continuación, te contamos qué compartió recientemente.

¿CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN MÉDICA DE LA CONDUCTORA TRAS SU PASO POR EL QUIRÓFANO?

La periodista ha detallado que su restablecimiento progresa de manera óptima, a pesar de que todavía lidia con las secuelas naturales de una operación de tal magnitud.

Según relató la propia Medina en sus redes, el trabajo realizado por el especialista está resultando “impecable” y, aunque persiste la inflamación en los laterales del rostro y hematomas en el área ocular, el cambio es favorable.

“Voy deshinchándome, los moretones van saliendo”, explicó la presentadora, quien recientemente se dejó ver en una salida nocturna por Buenos Aires junto a su esposo, Alfredo Zambrano, manteniendo su estilo actual de cubrir parte de su cabeza con un pañuelo, según recoge el diario La República.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES SOCIALES ANTE LA NUEVA IMAGEN DE MAGALY MEDINA?

Gran parte de su comunidad ha aplaudido el resultado, calificando su piel de “espectacular” y defendiendo la cirugía como un gesto de amor propio; incluso hubo quienes bromearon diciendo: “Magaly está más joven que yo”.

Por otro lado, la curiosidad económica ha predominado entre quienes desean replicar su transformación, con usuarios solicitando desesperadamente información sobre el presupuesto y el equipo médico. “Dános detalles, precios, doctores, todo” o “¿cuánto cuesta para ir juntando?”, fueron algunas de las peticiones más recurrentes de sus seguidoras, según recoge el diario La República.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.