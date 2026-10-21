El próximo 29 de octubre, las salas de cine en todo el Perú proyectarán ‘El Pintor de los Milagros’, un esperado drama histórico que explora el origen de una de las manifestaciones religiosas y culturales más grandes del mundo: el Señor de los Milagros. La cinta busca emocionar al público rescatando la vida del hombre afrodescendiente que inmortalizó la imagen del “Cristo de Pachacamilla” en el siglo XVII.

¿De qué trata ‘El Pintor de los Milagros’?

La trama conecta el pasado y el presente a través de los ojos de Francisco, un periodista que decide investigar las raíces e historia del milagroso mural.

Durante su investigación, Francisco descubre la conmovedora vida de un joven esclavizado conocido como el “Pintor”. En medio de la opresión y el sufrimiento del Lima colonial, este joven encontró en el arte una vía de resistencia e inspiración espiritual, creando sin saberlo una obra que trascendería fronteras y generaciones.

Un drama histórico sobre identidad, fe y el legado afroperuano

Más allá de su dimensión religiosa, “El Pintor de los Milagros” se consolida como una potente narrativa humana. La película aborda valores universales como la libertad, la dignidad, el arte como resistencia y el poder transformador de la fe.

Asimismo, la producción rinde un merecido homenaje a la herencia afrodescendiente en el Perú, visibilizando su rol fundamental en la construcción de la identidad nacional y en el patrimonio cultural del país.

Respaldada por instituciones culturales y religiosas

El valor histórico y social de la película ha sido reconocido por importantes organizaciones del país. El largometraje cuenta con el respaldo oficial de:

La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas

La Mesa Afroperuana del Congreso de la República

La Sociedad de Artistas del Audiovisual IAP

Estas alianzas garantizan el respeto, la autenticidad y la relevancia con la que se ha abordado esta valiosa historia.

Fecha de estreno en cines peruanos

No te pierdas esta oportunidad de reencontrarte con nuestras raíces. ‘El Pintor de los Milagros’ llegará a las salas de cine a nivel nacional este 29 de octubre de 2026. Una invitación imperdible para descubrir el origen del símbolo que une a millones de peruanos en el mundo.

FICHA TÉCNICA