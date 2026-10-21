Con el respaldo de la Hermandad de las Nazarenas y la Mesa Afroperuana del Congreso, este drama histórico rescata un legado fundamental de la identidad y el patrimonio cultural peruano. (Foto: Cinecolor Perú)
Con el respaldo de la Hermandad de las Nazarenas y la Mesa Afroperuana del Congreso, este drama histórico rescata un legado fundamental de la identidad y el patrimonio cultural peruano. (Foto: Cinecolor Perú)
Por Paolo Valdivia

El próximo 29 de octubre, las salas de cine en todo el Perú proyectarán ‘El Pintor de los Milagros’, un esperado drama histórico que explora el origen de una de las manifestaciones religiosas y culturales más grandes del mundo: el Señor de los Milagros. La cinta busca emocionar al público rescatando la vida del hombre afrodescendiente que inmortalizó la imagen del “Cristo de Pachacamilla” en el siglo XVII.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.