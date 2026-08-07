Entre la investigación periodística y la resistencia colonial, la película "El Pintor de los Milagros" estrena su primer tráiler mostrando el origen del símbolo de fe más importante del país. (Foto: Cinecolor Perú)
Entre la investigación periodística y la resistencia colonial, la película "El Pintor de los Milagros" estrena su primer tráiler mostrando el origen del símbolo de fe más importante del país. (Foto: Cinecolor Perú)
Por Paolo Valdivia

El cine peruano se prepara para recibir uno de los estrenos más esperados del año. Cinecolor Films, junto a Bamboo Pictures y Kosmos Productions, ha lanzado el primer tráiler oficial de “El Pintor de los Milagros”. Esta producción nacional llevará por primera vez a la pantalla grande la historia no contada detrás de la creación de la imagen del Cristo Moreno, una de las devociones más grandes del Perú y el mundo. La cinta llegará a las salas de cine de todo el país el próximo 29 de octubre.

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