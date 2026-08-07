El cine peruano se prepara para recibir uno de los estrenos más esperados del año. Cinecolor Films, junto a Bamboo Pictures y Kosmos Productions, ha lanzado el primer tráiler oficial de “El Pintor de los Milagros”. Esta producción nacional llevará por primera vez a la pantalla grande la historia no contada detrás de la creación de la imagen del Cristo Moreno, una de las devociones más grandes del Perú y el mundo. La cinta llegará a las salas de cine de todo el país el próximo 29 de octubre.

Sinopsis: ¿De qué trata “El Pintor de los Milagros”?

La trama conecta el presente con el pasado a través de una emotiva investigación periodística. La historia sigue a Francisco, un periodista cuya vida da un giro radical al indagar sobre el origen del famoso mural.

Su viaje lo transporta al siglo XVII para descubrir la vida de “Pintor”, un joven esclavizado que utilizó el arte como una herramienta de resistencia. Sin saberlo, la imagen plasmada en aquella pared se transformaría con los siglos en un símbolo de fe imborrable para millones de devotos.

Un homenaje a la identidad afroperuana y un mensaje de resistencia

Más allá de abordar el ámbito religioso, la cinta profundizará en temas universales como la dignidad, la libertad, la esperanza y la resiliencia humana frente al dolor.

“El Pintor de los Milagros” busca visibilizar un capítulo poco difundido de la historia colonial, destacando el rol fundamental y el valioso aporte de la comunidad afrodescendiente en la formación de la identidad cultural peruana.

Elenco y respaldo institucional de la película

El largometraje cuenta con un elenco nacional encabezado por reconocidas figuras de la actuación:

Julián Legaspi

Omar Cruz

William Bell-Taylor

Américo Zúñiga

Cecilia Monserrate

Debido a su valor histórico y cultural, el proyecto cuenta con el respaldo explícito de instituciones clave como la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas, la Mesa Afroperuana del Congreso de la República y la Sociedad de Artistas del Audiovisual IAP.

Fecha de estreno de “El Pintor de los Milagros” en cines

Con el lanzamiento de este primer adelanto en video, arranca la cuenta regresiva para su proyección en la cartelera nacional. “El Pintor de los Milagros” se estrenará en todos los cines del Perú el 29 de octubre, justo en el mes morado, invitando al espectador a conectar con las raíces de una fe que trasciende fronteras.