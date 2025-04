El último ampay de Paco Bazán junto a Susana Alvarado por el programa de Magaly Medina ha desatado una aparente disputa entre el comentarista deportivo y la conductora de espectáculos. Lejos de quedarse quieto, el exfutbolista dejó un polémico “like” en redes sociales a un comentario que cuestionaba el trabajo de la periodista, alimentando así un inesperado enfrentamiento mediático. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE EL COMENTARIO CONTRA MAGALY MEDINA AL QUE PACO BAZÁN DIO “LIKE”?

Tras la difusión de las imágenes de su encuentro con Susana Alvarado en “Magaly TV La Firme”, Paco Bazán ha reaccionado de manera indirecta a través de las redes sociales. En la cuenta de Instagram del programa de Magaly Medina, el conductor deportivo dejó un “me gusta” que no pasó desapercibido, mostrando su conformidad con un mensaje que directamente cuestionaba la validez del “ampay” y sugería una falta de contenido por parte del espacio televisivo.

El comentario al que Bazán otorgó su “like” expresaba textualmente: “¿Ampay? Están a falta de contenido, ¿no? Si ellos son pareja”. Este mensaje, lejos de enfocarse en la relación entre Bazán y Alvarado, apuntaba directamente a la estrategia periodística de Magaly Medina, insinuando que la difusión de las imágenes se debía a una necesidad de generar noticias ante la escasez de primicias relevantes. La acción del conductor fue interpretada como un respaldo a esta crítica contra la ‘Urraca’.

Este “like” se suma a otra reacción de Paco Bazán, quien durante su programa “El Deportivo en Otra Cancha” respondió a un comentario de Magaly Medina sobre la supuesta no emisión en vivo de su espacio porque estaba de viaje en Piura con Susana. Bazán aseguró enfáticamente que su programa se transmitía en directo, tanto el martes 8 de abril como el día anterior.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL “LIKE” DE PACO BAZÁN?

Magaly Medina no tardó en reaccionar al polémico “like” de su “amigo televisivo” Paco Bazán. Durante su espacio “Magaly TV La Firme”, la conductora evidenció el gesto de Bazán y respondió directamente, calificándolo de “medio picón”. Medina defendió firmemente la publicación de las imágenes, argumentando que se trataba de un “ampay” legítimo debido a la falta de oficialización previa de la relación entre el exfutbolista y la cantante de cumbia, según recoge Radio Panamericana.

En su discurso, Magaly Medina se dirigió directamente a Bazán, cuestionando su reacción: “¿Por qué le das like? No seas picón. Tú no nos has dicho… pero esto es realmente ya que existe una relación. Hasta el momento, no te habíamos visto chapar con nadie. Para nosotros, eso es novedad y, por lo tanto, es un ampay”.

¿CUÁL FUE EL AMPAY DE PACO BAZÁN Y SUSANA ALVARADO?

Tras semanas de especulaciones alimentadas por sus viajes juntos a Colombia y diversas apariciones públicas, el programa “Magaly TV La Firme” finalmente capturó el esperado ampay de Paco Bazán y Susana Alvarado. Las cámaras del espacio de espectáculos registraron un momento íntimo entre el exfutbolista y la cantante de cumbia en la capilla del aeropuerto Jorge Chávez, donde se les observa sentados juntos. La confirmación del romance llegó cuando Bazán acarició la cabeza de Alvarado y posteriormente la besó en los labios, sin percatarse de la presencia de las cámaras.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía una confirmación de su relación tomó un giro inesperado. Instantes después del beso, las imágenes mostraron a Susana Alvarado visiblemente emocionada y limpiándose el rostro con gestos de tristeza, generando interrogantes sobre el estado real de su vínculo. La narración del programa no dudó en señalar la reacción de la cantante con la pregunta: “¿Amiga por qué lloras?”, evidenciando una posible tensión emocional en el ambiente.

La situación se tornó aún más desconcertante cuando Paco Bazán intentó consolar a Alvarado tomándole la mano, pero ella rechazó su gesto de manera notoria. Este desplante dejó a los televidentes con más preguntas que respuestas, sugiriendo que, más allá del beso capturado, podría existir algún conflicto o desacuerdo entre ambos. La reacción de la cantante contrastó fuertemente con la muestra de afecto previa, sembrando dudas sobre la solidez de la relación que hasta entonces se mantenía en secreto.

Hasta el momento, ni Paco Bazán ni Susana Alvarado han emitido declaraciones públicas sobre las imágenes difundidas por “Magaly TV La Firme”.