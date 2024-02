El nombre de Pamela Franco sigue siendo tendencia en Perú y provocando todo tipo de reacciones en redes sociales. Ahora, en las últimas horas, Yolanda Medina, exlíder del grupo “Alma Bella”, contó en exclusiva el momento complicado por el que atraviesa quien fue pareja de Christian Domínguez, al menos hasta antes del ‘ampay’ que protagonizara el actor. Aquí te vamos a contar qué fue exactamente lo que dijo la experimentada cantante de cumbia.

El preocupante mensaje de Yolanda Medina sobre Pamela Franco

Medina manifestó que Franco no se encuentra bien y tiene problemas para dormir, por lo que tiene que recurrir a pastillas. Esto, como se esperaba, generó preocupación de parte de los cibernautas en redes.

“Pamela está pasando un mal momento y estoy muy preocupada, está tomando pastillas para dormir y con terapia psicológica. Ella está sola aquí, solo tiene a su hija, está viviendo un momento doloroso y terrible”, dijo Yolanda en “América Hoy”.

Asimismo, Medina hizo hincapié en que Franco, quien fue vinculada sentimentalmente con Christian Cueva en los últimos días, contará su versión de los hechos este lunes en Mande Quien Mande, programa que se emite por América Televisión y que es conducido por María Pía Copello y ‘La Carlota’.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el ‘ampay’ que protagonizó?

El último lunes, Domínguez fue entrevistado por Ethel Pozo y Janet Barboza. El cantante se refirió al ‘ampay’. “Yo tengo que aceptar el error que tuve, pedirle perdón a Pamela y a mis padres por la vergüenza pública”.

Luego, Christian fue consultado sobre si se considera un infiel serial, a lo que respondió lo siguiente: “No me siento así, no sabría decirte si soy aquello. Hasta el momento, no he identificado lo que tengo, no me han brindado un diagnóstico médico para que pueda decirte eso... Voy a llevar terapia, yo vengo de una familia funcional y sé que hay temas que debo tratar”.

¿Cómo se encuentra Pamela Franco tras ‘ampay’ de Christian Domínguez? Alejandra Baigorria dijo esto

Inicialmente, Alejandro Baigorria señaló que Franco asistió con normalidad a las grabaciones del programa que tienen juntas, y comentó que le sorprendió su fortaleza para realizar sus actividades con normalidad.

“(Pamela) Llegó muy temprano, a las 7 de la mañana. Me sorprendió verla. Yo no sé como estuvo parada, arreglada. Grabamos desde las 8 de la mañana hasta hace media hora que terminamos de grabar…”, dijo la empresaria de Gamarra.

A pesar de todo, Baigorria indicó que no pudo evitar ver cierta tristeza en la mirada de Franco. “La vi bastante fuerte, bastante sólida, pero obviamente se notaban sus ojos llenos de tristeza, sobre todo, por lo que pude conversar con ella, por su pequeña hija, ¿no? Me parece que tiene dos o tres años y creo que para una madre es más complicado y difícil”, agregó.

Por otro lado, la empresaria dejó entrever que el auto donde fue ‘ampayado’ Christian le pertenecería a Pamela. “No puedo confirmar nada. La he visto venir al canal en ese auto”, mencionó.

Consultada sobre qué opina del ampay de Domínguez, Baigorria expresó sentirse indignada y aseguró que el cantante debería pronunciarse. “Sé que, desde mi punto de vista, hay hombres que son bien ‘cara de palos’”, dijo en un inicio. “Me parece que desde ahorita no han salido unas disculpas públicas de él. (...) Creo que es lo mínimo que debería hacer porque tiene una familia”, comentó.

