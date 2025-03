La reciente controversia que involucra al futbolista Christian Cueva y a la cantante Marisol ha desatado un torbellino de opiniones y especulaciones en el público peruano. El detonante fue la revelación de conversaciones comprometedoras entre ambos, lo que provocó una avalancha de comentarios en las redes sociales. En este contexto, la periodista Magaly Medina, conocida por su estilo incisivo, no tardó en expresar su punto de vista. Medina criticó duramente la actitud de Marisol, argumentando que no se ajustaba al comportamiento de una mujer que se valora a sí misma, especialmente considerando el historial de Cueva y sus previas controversias.

Cabe señalar que las conversaciones entre la cumbiambera y el futbolista fueron reveladas por Pamela López, aún esposa del volante peruano, aunque es importante mencionar que no hay pruebas de aquellos chats debido a que fueron eliminados por la cantante, según le dijo Cueva a López. A continuación, contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA ANTE LA REVELACIÓN SOBRE CONVERSACIONES ENTRE MARISOL Y CHRISTIAN CUEVA?

Durante el programa del 10 de marzo de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina opinó que no cree en la versión de Cueva de que Marisol borró sus conversaciones e indicó que una conversación borrada podía dar lugar a múltiples interpretaciones, ya que, desde su perspectiva, era una situación que dejaba mucho que desear y podía generar diversas sospechas.

“¿Por qué eliminar? A mí me daría mucho qué sospechar si ves una conversación eliminada (...) ¿es raro, no? Claro, te deja pensando”, fueron las palabras de Magaly, de acuerdo a lo señalado por La República. En esta misma línea, Magaly Medina señaló que no hay justificación válida para las acciones de Cueva, ya que él era un hombre casado.

Por otro lado, criticó la actitud de Marisol por participar en un juego comprometedor con el futbolista. “Si tú sabes que ese hombre es un mujeriego, un jugador de fútbol que tiene pareja e hijos, y te comienza a tirar maicito, ¿por qué sigues el juego?”, sostuvo.

¿CUÁL FUE EL CONSEJO QUE LE DIO MAGALY MEDINA A MARISOL?

En primer lugar, la conductora de “Magaly TV La Firme” fue contundente al señalar que, posiblemente, la popular “Faraona” se sintió halagada por las intenciones del futbolista. Además, expresó su desconcierto ante la falta de límites, resaltando que las personas maduras no se exponen a este tipo de escenarios, ya que tienen una reputación que mantener. En este sentido, le aconsejó a la cantante que aprenda a manejar mejor este tipo de situaciones.

“Estás cayendo en el juego porque de alguna manera te gusta. Eso es faltarle el respeto a ti misma. Cuando un hombre te está lanzando maíz, tienes que hacerte respetar de inmediato. No es justificación seguirle la cuerda para ver hasta dónde llega, esa no es justificación. Si no quieres seguir eso, te haces respetar en una. Pero eso de (tira y afloja), eso es jugar con fuego”, dijo Magaly para finalizar el tema.

¿QUÉ OTRA SITUACIÓN REVELEÓ PAMELA LÓPEZ RESPECTO A MARISOL Y CHRISTIAN CUEVA?

En su reciente aparición en ‘La Noche Habla’, la trujillana sorprendió al confesar que Marisol, conocida como ‘La Faraona de la Cumbia’, y su aún esposo estuvieron juntos en un departamento, tomando y compartiendo.

Durante el programa, la pregunta número 21 del polígrafo fue directa y contundente: “¿Te confesó Marisol que estuvo con Cueva en un departamento?”. A lo que Pamela López respondió sin titubeos: “Sí, estaban tomando, compartiendo (…) Bueno, (Marisol) me dijo que él la invitaba a viajar, que la afanaba, pero que ella siempre se dio su lugar y me dio mi lugar.”

Con esta declaración, lo que inicialmente era solo un rumor sobre conversaciones comprometedoras entre el futbolista y la cantante de cumbia se convirtió en una confesión pública.

Aunque la cantante nunca había admitido un encuentro con Cueva, en el pasado sí reconoció que intercambiaron mensajes. Sin embargo, muchos pensaban que esas conversaciones no habían pasado a mayores. Ahora, con el testimonio de Pamela López, la historia toma un giro inesperado, dejando entrever que Cueva habría intentado algo más con la intérprete de ‘La escobita’.

Según López, la artista le reveló en un contexto de confianza que el futbolista la había intentado conquistar, pero que ella siempre mantuvo su dignidad y respeto.