El revelador mensaje de Bad Bunny que genera expectativa en sus fans para el show de medio tiempo en el Super Bowl 2026: “Será una gran fiesta y...”

El Super Bowl 2026 está a la vuelta de la esquina y Bad Bunny ha decidido aumentar la expectativa de su presentación con declaraciones que ya dan la vuelta al mundo. Durante una reciente conferencia de prensa en San Francisco, el “Conejo Malo” confirmó que su presentación no será un simple concierto, sino una reivindicación de sus raíces, marcando un hito al ser el primer espectáculo de medio tiempo interpretado totalmente en español.

El artista puertorriqueño evitó adelantar detalles específicos del espectáculo, pero sí dejó mensajes claros sobre la esencia de su propuesta y el espíritu con el que llegará al evento deportivo más importante de Estados Unidos. A continuación, te contamos qué dijo.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny en una foto de archivo. (Eva Marie Uzcategui/AFP)

¿CUÁL FUE EL EMOTIVO MENSAJE QUE COMPARTIÓ EL “CONEJO MALO” SOBRE SU SHOW?

Bad Bunny tiene como meta principal que el evento se transforme en un festejo masivo que rinda tributo a Puerto Rico. Según explicó el cantante de 31 años, su intención es ser fiel a su esencia: “Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí”. Además, enfatizó que la barrera del idioma no será un impedimento para el disfrute, señalando que “solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón”.

¿QUÉ REVELÓ SOBRE LOS ARTISTAS INVITADOS Y LA DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO?

Aunque el reguetonero prefirió no soltar nombres específicos sobre quiénes subirán al escenario con él, dio una respuesta que engloba a toda su audiencia. “Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo”, manifestó para evitar filtraciones sobre los trece minutos que durará su intervención. Su objetivo es mantener el factor sorpresa hasta el último segundo para que el público se enfoque únicamente en la experiencia sensorial, según informa RPP.

¿CÓMO VIVE BAD BUNNY ESTE MOMENTO EN SU CARRERA?

El artista reconoció que atraviesa una etapa marcada por el agradecimiento y la emoción, tras meses de intenso trabajo. “Hay mucha gratitud… estoy feliz, todavía procesando, pero muy emocionado”, comentó. Además, aseguró que no quiere dejarse llevar por la presión y que su prioridad será disfrutar cada segundo del show: “Intento disfrutar y sé que me voy a divertir, y el equipo también”.

Bad Bunny. | Foto: AFP

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE DESARROLLARÁ EL SUPER BOWL 2026?

El Super Bowl LX, que verá el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en Estados Unidos. Para el público peruano, el inicio del partido está programado para las 6:30 de la tarde, mientras que el show de medio tiempo se desarrollará aproximadamente entre las 8:00 y 8:30 p.m., dependiendo del ritmo del encuentro.

Este horario permitirá que la audiencia en Perú pueda disfrutar uno de los momentos más esperados de la jornada y que suele concentrar a millones de espectadores frente a la pantalla.

¿QUÉ CANCIONES PODRÍA INTERPRETAR BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL 2026?

El show tendría un formato dinámico, con una mezcla rápida de algunos de los temas más populares del artista, abarcando distintos estilos de su repertorio.

Entre las canciones que más suenan como posibles elegidas están ‘Tití Me Preguntó’, ‘Me Porto Bonito’, ‘Dákiti’ y ‘Callaíta’. La idea sería mantener la intensidad durante los 12 a 15 minutos del espectáculo.

