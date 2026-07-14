Por Redacción EC

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula peruana, celebran 11 años de matrimonio. Para conmemorar esta fecha tan especial, el conductor y exchico reality sorprendió a la ex Miss Perú con un romántico detalle que no tardó en captar la atención de sus seguidores. El emotivo gesto dejó en evidencia el profundo cariño que los une y que, pese al paso del tiempo, su complicidad continúa más fuerte que nunca.