Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula peruana, celebran 11 años de matrimonio. Para conmemorar esta fecha tan especial, el conductor y exchico reality sorprendió a la ex Miss Perú con un romántico detalle que no tardó en captar la atención de sus seguidores. El emotivo gesto dejó en evidencia el profundo cariño que los une y que, pese al paso del tiempo, su complicidad continúa más fuerte que nunca.

A través de románticas publicaciones, la pareja conmovió a sus seguidores al revivir algunos de los momentos más especiales de su historia de amor y dedicarse tiernos mensajes.

El detalle con el que Yaco Eskenazi celebró un nuevo aniversario junto a Natalie Vértiz

Para conmemorar esta fecha especial, Yaco Eskenazi sorprendió a Natalie Vértiz con un enorme ramo de rosas, un detalle que la modelo no dudó en compartir con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Junto a la fotografía, la ex Miss Perú publicó un breve mensaje en inglés que, traducido al español, decía: “11 años amándote”.

El exchico reality también compartió la publicación de su esposa y la acompañó con una emotiva dedicatoria que no pasó desapercibida entre sus seguidores: “Te amo para siempre, ‘mi lo’ (my love)”, escribió el conductor.

El exchico reality compartió la publicación de su esposa y la acompañó con una emotiva dedicatoria. (Foto: captura Instagram)

Yaco Eskenazi también quiso expresar públicamente lo que significa compartir su vida con Natalie Vértiz. A través de una emotiva publicación en Instagram, el conductor recordó el día en que decidieron unir sus vidas y aseguró que, desde entonces, los momentos más importantes que guarda en su memoria están ligados a la felicidad que ha construido junto a su esposa y a la familia que formaron.

“Felices 11 años de casados mai Lo, qué difícil poner en un solo post todo lo que siento y se me hace más difícil aún tratar de explicarlo a través de las fotos, porque desde que tomé la decisión más importante de mi vida que fue elegirnos el uno al otro, todo lo que puedo recordar es felicidad a tu lado y al lado de mi familia, familia que tú me regalaste“, escribió el conductor.

En su mensaje, el exchico reality también resaltó los desafíos que ambos han superado durante sus 11 años de matrimonio y reafirmó el amor que los mantiene unidos. Además, manifestó su deseo de seguir compartiendo esta etapa junto a Natalie y de continuar inculcando a sus hijos el valor de crecer en un hogar lleno de amor, acompañando sus palabras con una recopilación de fotografías y videos de algunos de los momentos más especiales que han vivido como familia.

“Sólo tú y yo sabemos mi amor lo que tuvimos que caminar en estos 11 años y es por eso que sólo tú y yo entendemos el profundo amor que sentimos el uno por el otro. Sigamos juntos caminando esta vida mi amor sigamos enseñándole a nuestros hijos, lo que es vivir en una casa bonita llena de amor.”