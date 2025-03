En medio de las fuertes acusaciones de Renzo Winder y ‘El Misha’ hacia Carloncho, quienes lo señalaron como maltratador y como alguien que hace ‘bullying’ a sus compañeros de la radio, el locutor ha salido a defenderse de una manera sarcástica. Según sus excolegas, Carlos Banderas Gómez generaba un ambiente laboral muy tóxico, lo que provocaba que muchos renunciaran o fueran despedidos. De esta manera, el también presentador de televisión salió a responder a estas imputaciones en su contra y mandó un fuerte mensaje para sus detractores. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE ENVIÓ CARLONCHO A RENZO WINDER Y ‘EL MISHA’?

Carloncho utilizó unos minutos de su programa ‘Doble Sentido’, que se transmite por YouTube, para referirse a este polémico tema y que viene siendo cuestionado por muchos seguidores en las redes sociales. Tras las graves acusaciones de Renzo Winder y ‘El Misha’, quienes lo culpan de maltrato laboral, él decidió pronunciarse con un estilo sarcástico. El locutor de Radio Moda sostuvo que ante cualquier tipo de abuso de poder lo más lógico sería acudir a una institución que se encarga de proteger y mejorar las condiciones laborales, como el Ministerio de Trabajo, en vez de seguir generando polémica.

“Estoy haciendo doble programa, horas extras. No me exploten, sino yo me voy al Ministerio de Trabajo, que es lo que corresponde. Si ustedes a mí me hacen algo, yo no les voy a decir nada, yo de frente me voy al Ministerio de Trabajo. Para algo tenemos una institución que nos avala con el tema laboral. Si tú me explotas o me haces algo, yo me voy directo al Ministerio de Trabajo, ese es el conducto regular, lo demás es pura brutalidad”, dijo Carloncho en respuesta a todas las críticas y sin desmentir las supuestas acusaciones de sus excompañeros de radio.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ ‘EL MISHA’ A RADIO MODA?

En plena transmisión en vivo de Radio Moda, Misael Rivera aprovechó los minutos finales del programa para contar a sus oyentes que ese día sería su último día en la emisora, lo cual dejó sorprendidos a más de uno. ‘El Misha’ no dudó en revelar las razones de su inesperada renuncia y acusó a Carloncho por esta decisión, debido a los maltratos que tiene con sus compañeros de trabajo. “A través del tiempo me di cuenta que Carloncho es una mié.... Te lo digo aquí y en tu cara, como las veces que me ha tocado hacerte el pare, por cada vez que aquí en interno has insultado, mentado la madre, has hecho llorar a mis compañeras”, contó.

¿QUÉ DIJO RENZO WINDER SOBRE CARLONCHO?

En medio de la renuncia de ‘El Misha’ a Radio Moda, uno de los que salió a pronunciarse fue Renzo Winder, locutor que trabajó con Carloncho durante quince años, y confesó, en una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, que su salida de la emisora fue a causa de los malos tratos que recibió por parte del locutor. Además, el creador de contenidos mencionó que en una ocasión casi llegaron a los golpes. Sin embargo, eso no es todo, Renzo contó que su renuncia le costó una exorbitante suma de dinero de su liquidación en la radio.

“Yo con Carloncho he estado a punto de irme a las manos, bueno es que yo también he sido en una época aprendiz, y Carloncho en realidad, él me hizo aprender, entre comillas, la radio a punta de bullying. Durante tantos años he sufrido maltrato por parte de Carloncho. Me fui de esa radio .... (perdí) mas de 80 mil soles de liquidación porque había trabajado más de 15 años; pero preferí dejarlo”, dijo para dicho medio.