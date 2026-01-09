La edad es solo un número dicen algunos, y es que muchas veces tiende a representar vejez cuando celebridades como Jennifer Aniston evidencian todo lo contrario. En relación a dicha actriz estadounidense, hoy llama la atención la revelación entorno a una apariencia que con 56 años a cuestas, termina exhibiendo disciplina física gracias a rutina de ejercicios puntual.

ESTO REALIZA JENNIFER ANISTON PARA MANTENERSE EN FORMA A LOS 56 AÑOS

Cada año cumplido marca la pauta de nuestras vidas, y para Jennifer Aniston reflejando una figura altamente estilizada gracias a quizá su secreto mejor guardado con 56 años a cuestas.

Cerca a cumplir los 57, exactamente el 11 de febrero, la reconocida actriz estadounidense hoy llama la atención debido a la rutina de ejercicios que lleva realizando con el acompañamiento de Pvolve, el programa de fitness que se centra en el movimiento funcional y entrenamiento de bajo impacto.

De acuerdo a la información compartida por parte de Daily Mail tras entrevistar a la entrenadora personal de Jennifer Aniston, el secreto de la recordada protagonista de “Friends” para mantenerse en forma y sin parecer que bordea los 60 años, guarda relación directa con venir llevando a cabo variadas actividades físicas.

“Entiende que hacer algo cada día, aunque sea pequeño, es mejor que nada, por eso le encanta PVOLVE, porque tenemos entrenamientos de todas las duraciones y formatos”, refiere Dani Coleman para dicho medio británico, siendo la persona que la guía para realizar cada ejercicio funcional, y con quien la actriz estadounidense también define hábitos sostenibles y esenciales de cara a potenciar salud.

La relación entre ambas evidencia constancia, disciplina y un enfoque integral que Jennifer Aniston valora y disfruta como embajadora de la marca desde mediados de 2023.

ASÍ ES COMO SE EJERCITA JENNIFER ANISTON GRACIAS A PVOLVE

Transcurre el tiempo, y para personas como Jennifer Aniston, sin poder dejar de ejercitarnos, y tratar de llevar una vida saludable gracias a la realización de sentadillas, levantamiento de pesas libremente, y cardio de baja intensidad puntual.

“Hacemos ejercicios de cuerpo completo y nos encanta usar nuestra banda elástica, entrenador de p.3, pelota de p. y planeadores, y combinamos ejercicios con mancuernas pesadas con el objetivo de desarrollar masa muscular magra”, expresa también la entrenadora personal de la protagonista de “Friends”, revelando además que le “encantan los entrenamientos exigentes” mientras bromean y le suben el volumen a canciones del género pop.

Cabe resaltar asimismo, y entorno a la rutina de ejercicios llevada a cabo gracias a Pvolve desde hace 5 años aproximados, que hoy Jennifer Aniston protagoniza campaña llamada “Worth It Everytime”, y mediante la cual promueve un denominado “Reto de Año Nuevo” cuya propuesta consiste en desarrollar “fuerza corporal total”, mejorar rango de movimiento y equilibrio para sentirte más fuerte, y mostrar mejoras medibles durante 4 semanas (16 entrenamientos).