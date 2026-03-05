La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero vuelve a ser tema de conversación en el espectáculo nacional luego de que la modelo brasileña confirmara públicamente el final de su romance con el delantero peruano. La influencer reveló en un programa de televisión que ambos decidieron seguir caminos distintos tras más de tres años de relación.

Tras difundirse la información, Consorte llamó la atención de sus seguidores al publicar en redes sociales un mensaje reflexivo que muchos interpretaron como una indirecta relacionada con el fin de su historia con el futbolista de Alianza Lima. La frase, breve pero contundente, generó diversas reacciones y despertó curiosidad sobre el momento personal que atraviesa la modelo brasileña.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE ANA PAULA CONSORTE PUBLICÓ TRAS SU SEPARACIÓN?

En lugar de mostrar escenas de su rutina diaria, como acostumbraba hacerlo, la influencer optó por publicar una frase que muchos interpretaron como una reflexión personal. El mensaje decía: “No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso”, una idea que fue traducida al español a partir de su publicación original.

La frase generó comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes consideraron que podría estar relacionada con la etapa que atraviesa luego de la separación. Aunque Consorte no ofreció mayores explicaciones sobre el significado de sus palabras, la publicación reforzó la percepción de que se encuentra atravesando un momento de introspección.

Historia de Instagram de Ana Paula Consorte. | Foto: Instagram

¿CÓMO SE CONFIRMÓ LA RUPTURA ENTRE ANA PAULA CONSORTE Y PAOLO GUERRERO?

La confirmación del distanciamiento se dio a conocer a través del programa de televisión Mesa Caliente, espacio conducido por Ric La Torre, Tilsa Lozano y Carlos Cacho en Panamericana Televisión. Fue la propia modelo brasileña quien respondió a las consultas del programa mediante un chat.

En ese intercambio, Consorte dejó claro que la relación con el futbolista había llegado a su fin y que la separación no era reciente. Según el contenido difundido por el programa, ambos habrían tomado caminos distintos desde hace algún tiempo.

¿QUÉ DIJO ANA PAULA CONSORTE SOBRE SUS HIJOS Y SU RELACIÓN CON GUERRERO?

A pesar de confirmar el término de la relación, la modelo brasileña dejó claro que el bienestar de sus hijos seguirá siendo su principal prioridad. Consorte y Guerrero tienen dos hijos en común, por lo que ambos buscarían mantener una relación cordial en beneficio de los menores.

En uno de los extractos del chat difundido por el programa, la influencer remarcó la importancia de preservar la armonía familiar. “Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener…”, se lee en el mensaje compartido por el espacio televisivo.

¿CÓMO ESTUVO CARACTERIZADA LA RELACIÓN ENTRE ANA PAULA CONSORTE Y PAOLO GUERRERO?

El vínculo entre la modelo brasileña y el futbolista peruano estuvo marcado por una exposición constante y por varios episodios de distanciamiento que se hicieron públicos con el paso del tiempo. Desde el inicio de su romance, la pareja protagonizó diferentes crisis y reconciliaciones que fueron comentadas tanto en redes sociales como en programas de espectáculos.

En más de una ocasión, ambos dejaron de seguirse en sus cuentas digitales o publicaron mensajes enigmáticos que alimentaron rumores sobre posibles separaciones. Aun así, también mostraron momentos de cercanía familiar, incluyendo apariciones junto a la madre del delantero.

Incluso en 2025 llegaron a hablar abiertamente sobre la posibilidad de casarse y consolidar su familia. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron tensiones vinculadas a la organización de la boda, la falta de tiempo y las responsabilidades familiares, factores que terminaron generando nuevas diferencias dentro de la relación, según recuerda Infobae.

