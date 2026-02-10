El sorprendente mensaje que dio Melcochita a sus seguidores sobre su relación con Monserrat: ¿qué dijo el cómico?

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, volvió a generar titulares luego de dar a conocer una sorprendente noticia sobre su relación con Monserrat Seminario, luego de haberla señalado públicamente por dejarlo sin recursos. El comediante ha dado que hablar, pues nadie esperaba semejante anuncio luego del escándalo que se dio en las últimas horas.

El sorprendente mensaje que dio Melcochita a sus seguidores sobre su relación con Monserrat

El artista aseguró que su situación personal se encuentra en calma. “Todo está normal con mi vida, todo muy tranquilo. Yo he volteado la página y seguimos para adelante”, declaró a Trome el famoso humorista. Horas antes de confirmar la reconciliación con Monserrat, el comediante presentó un proyecto empresarial con el que busca estabilizar sus finanzas.

“No quiero seguir con ese tema, ya está cerrado. No quiero seguir con esos dimes y diretes, eso no me hace bien”, agregó Melcochita para dicho medio impreso y digital. Esta situación provocó que muchos cibernautas emitieran distintas opiniones en redes.

“Tanto show para eso, mejor no se hubiera quejado”, “Melcochita, quién te entiende”, “Son tal para cual”, “No sé cuál habrá sido la verdad, pero fue puro show”, fueron algunas de las reacciones que se dieron en las últimas horas.

Melcochita se reinventa: anuncia nuevo negocio tras denunciar que Monserrat lo dejó en la ruina: “A empezar...”

El anuncio se produce tras la sonada ruptura con Monserrat Seminario, a quien el propio Villanueva responsabilizó de haberlo dejado en una situación económica crítica. Aun así, el artista decidió no quedarse anclado en la polémica y apostar por iniciativas recientes, apostando por un contacto más cercano y directo con sus seguidores.

Mediante sus plataformas digitales, Melcochita dio a conocer el proyecto que viene desarrollando, generando una rápida reacción entre sus seguidores. En las imágenes compartidas se le aprecia más animado y con un discurso optimista, reflejo del momento de renovación que atraviesa.

El propio Villanueva detalló que su propuesta consiste en mensajes personalizados registrados en dispositivos portátiles de audio, similares a pequeños parlantes. Precisó además que el artículo se comercializa en cuatro tonalidades distintas y se obtiene únicamente bajo solicitud directa.

En el texto que acompaña la publicación, el artista invitó a sus seguidores a participar del proyecto con un mensaje breve y enfático. “Haz tu pedido ya, saludos para todo el mundo y a nivel satelital”, señaló el sonero, fiel a su inconfundible estilo.

Monserrat rompe su silencio y revela la razón por la cual no trabajó durante los 17 años de relación con ‘Melcochita’

Cuando todo parecía felicidad entre Pablo Villanueva de casi 90 años y Monserrat Seminario, el escándalo entorno a su ruptura remece las redes sociales que precisamente ella utilizó para darlo a conocer entre lágrimas.

A través de transmisión en vivo vía TikTok, finalmente la esposa de ‘Melcochita’ reveló que el popular sonero había decidido ponerle fin a la relación de casi 17 años, y debido a las “cizañas” de terceros, mientras horas después él brindaría mayores detalles refiriendo de manera controversial, que “se gastó toda mi plata”.

En medio de los dimes y diretes generados, y que también involucran a los hijos de Pablo Villanueva, Monserrat Seminario hoy se defiende, y niega haber sido mantenida por el también cómico peruano, tal y como la señalan Yesenia, Susan, y hasta propios internautas.

“Yo he estudiado varias carreras, pero ‘Melcochita’ no quiere que trabaje“, reveló de manera contundente, y visiblemente incómoda a través de live donde brindaría descargo entorno a la expresiones del propio sonero que la acusa de haberse gastado ahorros ascendentes al medio millón de dólares aproximadamente.