Una nueva vida ha nacido, y en esta ocasión del vientre de la siempre mediática Samahara Lobatón, quien desde Estados Unidos ha revelado los detalles acerca del parto y la razón del porqué terminó dando a luz en dicho país.

Para “Ponte En La Cola” mediante enlace directo, la hija de Melissa Klug hizo evidente su felicidad por la llegada del primer hijo junto a Bryan Torres, y en ese sentido también aprovechó la oportunidad para negar que el alumbramiento haya sido premeditado para que el bebé obtuviera la nacionalidad americana.

"En realidad, el parto se adelantó bastante, es algo que nosotros no hemos dicho todavía, se adelantó casi seis semanas“, reveló Samahara Lobatón refiriéndose al principal motivo del nacimiento de Asael ocurrido en Estados Unidos, y esto mientras disfrutaban de una temporada de vacaciones sin el cantante de Barrio Fino.

Con respecto a la fecha programada para dar a luz que la hizo confiar en que el nacimiento se produciría en tierras peruanas, la hija de Melissa Klug dijo también que su primer hijo debió llegar al mundo durante la "primera semana de noviembre”, y con mayor precisión el día 8.

A propósito de tan mediático nacimiento, y durante el enlace concedido a “Ponte En La Cola” de Latina, la presencia de un emocionado Bryan Torres no pasó desapercibida, indicando al respecto que “le agradezco a Dios que me ha dado la mujer que tengo, es muy valiente, el minuto a minuto viendo la llegada de mi bebé”.

La llegada de un nuevo integrante a la familia siempre suele traer felicidad y bendiciones, y más aún hacia padres que de manera mediática pueden expresarlo, y generar todo tipo de comentarios.

Con bonitos saludos y muy buenos deseos, los seguidores de Samahara Lobatón y Bryan Torres han terminado felicitándolos mediante redes sociales, y dentro de publicaciones donde ambos evidencian la alegría que les produce el nacimiento de su segundo hijo en común.

“Todo lo que Dios hace es maravilloso, y hoy me tocó vivirlo con mi familia”, escribió el cantante de Barrio Fino a través de Instagram, mientras de manera más escueta, pero acompañada de enternecedora fotografía, la influencer peruana e hija de Melissa Klug, colocó el nombre de ASAEL más la fecha que dio a luz, 3 de octubre de 2025.

Bryan Torres le hizo videollamada a Samahara Lobatón para conocerlo ya que él se quedó en Lima por compromisos laborales, y por ese motivo complementó el texto compartido colocando que “nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”.