El valor de la verdad con Greissy Ortega EN VIVO | Últimas noticias de su presentación en el sillón rojo
¿Puedo ver el programa en las redes sociales?
Sí, específicamente en el canal de YouTube de 'El valor de la verdad', siempre en el horario de las 10 p.m.
¿A qué hora y dónde ver el programa?
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega iniciará a las 10 p.m. y será emitido por la señal de Panamericana TV, canal 5. El segmento comenzará después de que culmine el dominical 'Panorama'.
“ Una historia marcada por la violencia y el dolor que la llevó a creer que lo merecía…”, se lee en un post de Instagram del programa que conduce Beto Ortiz.
De acuerdo a lo mostrado en el avance del programa, Greissy Ortega contará en el sillón rojo los dramáticos y violentos momentos que vivió al lado de Ítalo Villaseca, con quien tuvo una relación tormentosa.
Este domingo 24 de agosto se emitirá una nueva edición del programa ' El valor de la verdad', y la nueva invitada será la influencer, animadora y bailarina colombiana Greissy Ortega, quien es hermana de la cantante Milena Zárate. Esta emisión del espacio que conduce Beto Ortiz promete causar polémica por las fuertes revelaciones que realizará su invitada.
Greissy Ortega posa junto a Beto Ortiz durante su participación en la nueva emisión del 24 de agosto de 'El valor de la verdad' | Foto: Instagram