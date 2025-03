El Valor de la Verdad está de vuelta y esta vez tendrá como invitada en el sillón rojo a la ex chica reaity Macarena Vélez, quien se juntará con Beto Ortiz para contar impactantes revelaciones relacionadas con su vida privada y profesional. Según el avance emitido la modelo va hablar sobre su expareja, Said Palao, Alejandra Baigorria y Johana Cubillas, madre de los hijos de su actual pareja, Juan Ichazo. No te pierdas la nueva emición de El Valor de la verdad. ¿Dónde ver El Valor de la verdad? El programa de Beto Ortiz se emitirá este domingo 23 de marzo a las 9:45 p.m. a través de la señal de Panamericana Televisión.