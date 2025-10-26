Nadeska Widausky en El valor de la verdad: revive su presentación en el sillón rojo
Esta noche, desde las 10:00 p.m., Nadeska Widausky responderá 25 preguntas que la pondrán a prueba en El Valor De La Verdad.
"Es mi vida es mi cuerpo", son las palabras de Nadeska mientras asegura que ha priorizado el dinero en sus relaciones. Objetivo que la ha llevado a estar expuesta a situaciones violentas y que han puesto en riesgo su vida, pero que a pesar de haber tomado este tipo de decisiones, estas no dañan a terceros.
Nadeska Widausky fue testigo, del asesinato de Antonio Saucedo Mendoza, alías "Chino", quien hasta la fecha se presume, estuvo implicado en el ataque contra la camioneta blanca de marca Porsche de Gerald Oropeza. Vehículo que la noche del miércoles 1 de abril del 2015, soportó el impacto de 24 balas y 2 granadas en el distrito de San Miguel.
La modelo y bailarina peruana Nadeska Widausky es la nueva invitada al programa El Valor De La Verdad, que se emitirá este domingo 26 de octubre desde las 10 de la noche por Panamericana TV.
