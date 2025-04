El quinto concursante que se sentará en el temible sillón rojo de ’El valor de la verdad’ será Elías Montalvo, quien promete contar detalles sobre su vida personal y profesional. Según el avance del programa concurso, el exchico reality hablará sobre su alarmante caída cuando pertenecía a ’Esto es Guerra‘, su polémica con Mario Hart y Mario Irivarren, entre otras impactantes declaraciones. De esta manera, el tiktoker peruano lanzó un fuerte mensaje de advertencia al programa de competencias juvenil y a sus excompañeros, lo cual generó reacciones en las redes sociales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿A QUÉ HORA INICIA Y DÓNDE VER ‘EL VALOR DE LA VERDAD’ DE ELÍAS MONTALVO?

Este domingo 6 de abril, el quinto invitado que se sentará en el temible sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ será Elías Montalvo, quien promete sorprender con sus impactantes revelaciones relacionadas con su vida privada y su paso por ‘Esto es Guerra’, donde sufrió una dura caída de más de 15 metros de altura en plena competencia, su conflicto con Mario Hart, su amor platónico Hugo García y el bullying que sufría mientras estaba en el programa de Pachacamac, entre otros detalles.

De esta manera, aquellos televidentes que deseen sintonizar el programa concurso, que inicia a partir de las 9:45 p. m., pueden hacerlo a través del canal de Panamericana Televisión, disponible en el Canal 5 y 705 HD de las señales de Movistar y Claro. Asimismo, también estará disponible por medio de YouTube en los canales oficiales con el objetivo de que nadie se pierda esta entretenida entrevista que, sin duda, sacará más de una polémica.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ ELÍAS MONTALVO A SUS EXCOMPAÑEROS DE ‘ESTO ES GUERRA’?

Previo a sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este fin de semana, Elías Montalvo utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte comunicado a sus detractores, quienes lo señalan como un “desconocido”. El modelo peruano inició su mensaje señalando que le parece bien que el entorno que lo rodeó alguna vez tenga miedo, dirigiéndose sobre todo a ‘Esto es Guerra’, sus ex compañeros, la agrupación de cumbia ‘Los del Código’ y más. Así, todo desafiante, invitó a todos que no se pierdan el programa del domingo.

“Hola, soy Elías. Probablemente no me conozcan porque justamente estoy viendo los comentarios que dicen que nadie me conoce. Qué pena, se lo pierden. Soy Elías Oscar Montalvo Sánchez, tengo 28 años de edad, soy del rico Comas y calzo 43. (Ellos) tomaron la decisión de botarme al enterarse que me sentaría en el sillón rojo. La verdad, no sé por qué tanto miedo y preocupación, porque en realidad nadie me conoce. Mis ex parejas tienen miedo. Mis ex compañeros tienen miedo. Mis ex empleadores tienen miedo. Mi legión de ex amantes tienen miedo. Hacen bien. Tengan miedo. Mucho miedo. Nos vemos el domingo”, precisó el influencer.

¿QUIÉN ES ELÍAS MONTALVO?

Elías Montalvo empezó a ganar fama a través de la plataforma TikTok, donde sus videos capturaron rápidamente la atención del público. Desde marzo de 2020, sus entretenidos audiovisuales y su carisma lo destacaron, especialmente por su cercanía con figuras de la farándula peruana, con quienes colaboraba frecuentemente. Esta conexión con los chicos reality contribuyó significativamente a su creciente popularidad.

Su popularidad en TikTok lo llevó a participar en el concurso ‘TikTokers: Los rivales’ del programa ‘Esto es Guerra’, donde hizo equipo con Rosángela Espinoza. La dupla se ganó el cariño del público y se alzó con la victoria, obteniendo un premio de 10 mil soles. El impacto de su participación fue tal que fue convocado para la siguiente temporada del programa, junto a Alejandro Pino ‘El chocolatito’, quien había quedado en segundo lugar en la competencia de TikTok.

En noviembre de 2021, Elías Montalvo vivió un momento alarmante al sufrir una caída desde varios metros de altura durante una secuencia de ‘Esto es Guerra’. El incidente generó gran preocupación por su estado de salud, y requirió su hospitalización. Tras recuperarse, regresó al programa, aunque con una leve lesión en el pie. Durante ese tiempo, Montalvo expresó públicamente su convicción de que estaba protegido por su padre y su abuelo.

Actualmente, Elías Montalvo se ha alejado de la pantalla chica y sus apariciones en televisión son esporádicas. Ha enfocado su carrera en sus redes sociales, donde continúa interactuando con su público, y ha incursionado en la música, según informa Infobae.