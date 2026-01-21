Jesús Barco volvió a pronunciarse de manera pública a través de plataformas digitales, donde compartió palabras cargadas de apoyo hacia Melissa Klug, con quien tiene una hija. Su mensaje aparece en un contexto complejo para el entorno familiar, marcado por la acusación de violencia que involucra a Bryan Torres, antiguo vínculo de Samahara Lobatón. Desde su posición, el futbolista destacó la firme postura de la empresaria, quien ha tomado protagonismo al respaldar a su hija y exigir que el caso sea esclarecido.

¡Emotivo! Jesús Barco le dedica sentidas palabras de apoyo a Melissa Klug por complicada situación de Samahara Lobatón: “Lo estás haciendo bien”

Mediante un video difundido en TikTok, el deportista publicó una imagen junto a la conocida ‘Blanca de Chucuito’ y acompañó el gesto con palabras llenas de cariño y respeto. En su mensaje, resaltó la fortaleza, constancia y determinación de la empresaria, dejando en evidencia que cuenta con su respaldo absoluto en medio de la situación que atraviesa su hija.

“Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien y tu lucha diaria en tu vida y no rendirte hace que no deje de admirarte. Sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida aunque todo se complique. Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo mi amor”, dice el mensaje publicado por Barco.

Melissa Klug explota contra Abel Lobatón por su actitud tras lo sucedido con Samahara: “Lo ha debido de encontrar y darle la misma paliza”

Melissa Klug arremetió contra Abel Lobatón en el programa ‘Amor y fuego’, criticando su pasividad tras la agresión sufrida por su hija Samahara a manos de Bryan Torres. La empresaria mostró su indignación frente a lo que considera una falta de carácter del exfutbolista para proteger a su primogénita ante un hecho tan grave.

Durante la entrevista, Klug reveló detalles de la tensa comunicación con su expareja y la preocupante negativa de la influencer a tomar medidas legales contra el cantante, a pesar del respaldo de su entorno cercano. A continuación, te contamos qué dijo.

¿Qué más dijo Melissa Klug?

La denominada ‘Blanca de Chucuito’ coincidió plenamente con la postura de Rodrigo González, conductor del programa, señalando que la reacción del padre de Samahara no estuvo a la altura de la situación. Para la empresaria, Lobatón debió haber confrontado físicamente al salsero de manera inmediata en lugar de mantener una actitud distante frente al delicado episodio.

“Es correcto. Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija”, declaró molesta, según recoge el diario La República.