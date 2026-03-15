El sueño de la casa propia es el gran anhelo de muchas personas, por lo que, con esfuerzo y sacrificio, buscan cumplir este objetivo. Aunque el camino para alcanzar esta meta puede parecer difícil, la felicidad que siente una persona al ver su sueño reflejado en una vivienda probablemente sea indescriptible. Este es el caso de Rosángela Espinoza, quien recientemente mostró a través de sus redes sociales que logró comprarse su segundo departamento con una agradable vista frente al mar en Lima. Esto, sin duda, deja en claro que el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia terminan dando frutos en la vida. Como se sabe, la modelo peruana tiene formación universitaria, ya que estudió la carrera de Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y egresó en 2021, combinando su carrera profesional con su trayectoria artística para cumplir sus sueños personales. De esta manera, sus miles de seguidores no dudaron en felicitarla por la compra de su nuevo hogar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

ROSÁNGELA ESPINOZA MUESTRA CON ALEGRÍA SU NUEVO DEPARTAMENTO FRENTE AL MAR

Rosángela Espinoza atraviesa uno de sus mejores momentos personales al anunciar, con gran alegría y entusiasmo, que adquirió su segundo departamento ubicado en Lima. De acuerdo con las fotografías publicadas en sus redes sociales, la integrante de ‘Esto es guerra’ se mostró muy contenta al lucir la llave de su nuevo hogar, acompañada de su adorable mascota de raza boyero de Berna. Eso no es todo, la popular ‘chica selfie’ no dudó en celebrar uno de sus mayores logros con una botella de champán, mientras mostraba el ambiente principal de su nuevo ‘depa’, que destaca por su refrescante y hermosa vista al mar. “¿Dónde celebramos? Agradecida mucho con Dios. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, publicó Espinoza. Es importante mencionar que, en 2022, la modelo compró su primera vivienda en el distrito de Barranco, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños número 33.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE LOS SUPUESTOS ROMANCES CON ROSANGELA ESPINOZA Y MELISSA KLUG?

Como se recuerda, hace unos meses, a través del programa de Andrea Llosa, tuvo como primer invitado a Christian Cueva, quien no dudó en someterse a todas las preguntas de la periodista. Durante la entrevista, Andrea lo cuestionó sobre las diversas especulaciones que giran en torno a una supuesta infidelidad a su expareja, Pamela López, con reconocidos y polémicos personajes de la farándula peruana. El mediocampista de Juan Pablo negó tajantemente haber tenido un romance con Melissa Klug, Rosángela Espinoza, Macarena Gastaldo y Chris Soiffer.

El deportista de 34 años mencionó que con Rosangela nunca hubo un ampay y que la fotografía que revelaron fue en un momento donde estaban compartiendo con sus demás compañeros y descartó algún romance. Con respecto a la ‘Blanca de Chucuito’ negó que haya compartido un Airbnb, por lo contrario, siempre han coincidido en reuniones de amigos. “¿Tuviste algo íntimo con Rosángela?”, preguntó Andrea. “No, con ella nunca”, respondió Cueva. Cuando se le preguntó por las otras modelos, insistió: “No, nunca. Sí tuve reuniones, pero no pasó nada más. Yo le confesé todo a Pamela”, detalló.