Por Manuel Gomez

El sueño de la casa propia es el gran anhelo de muchas personas, por lo que, con esfuerzo y sacrificio, buscan cumplir este objetivo. Aunque el camino para alcanzar esta meta puede parecer difícil, la felicidad que siente una persona al ver su sueño reflejado en una vivienda probablemente sea indescriptible. Este es el caso de Rosángela Espinoza, quien recientemente mostró a través de sus redes sociales que logró comprarse su segundo departamento con una agradable vista frente al mar en Lima. Esto, sin duda, deja en claro que el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia terminan dando frutos en la vida. Como se sabe, la modelo peruana tiene formación universitaria, ya que estudió la carrera de Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y egresó en 2021, combinando su carrera profesional con su trayectoria artística para cumplir sus sueños personales. De esta manera, sus miles de seguidores no dudaron en felicitarla por la compra de su nuevo hogar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.