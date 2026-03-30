Por Redacción EC

El pasado 27 de marzo, la comicidad peruana se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manolo Rojas en los exteriores de su domicilio en La Victoria. Esta terrible noticia, sin duda, generó una serie de reacciones entre los personajes de la farándula, quienes lamentaron la pronta partida del reconocido humorista a los 64 años. Es así que su legado y trayectoria en la radio, televisión y cine, construidos sobre el humor político y la sátira social, perdurarán de generación en generación. Por ello, en medio de la tristeza de la familia y amistades, el cortejo fúnebre arribó hasta el cementerio Campo Fe de Huachipa para darle la respectiva cristiana sepultura, luego de que previamente haya recorrido su natal Huaral acompañado de decenas de seguidores. Frente a ello, José Luis Cachay Ramos, llamado en el mundo artístico como Cachay, llegó hasta el camposanto para despedirse de su amigo y hermano de la vida, rompiendo en llanto frente a las cámaras de televisión. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.