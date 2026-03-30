El pasado 27 de marzo, la comicidad peruana se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manolo Rojas en los exteriores de su domicilio en La Victoria. Esta terrible noticia, sin duda, generó una serie de reacciones entre los personajes de la farándula, quienes lamentaron la pronta partida del reconocido humorista a los 64 años. Es así que su legado y trayectoria en la radio, televisión y cine, construidos sobre el humor político y la sátira social, perdurarán de generación en generación. Por ello, en medio de la tristeza de la familia y amistades, el cortejo fúnebre arribó hasta el cementerio Campo Fe de Huachipa para darle la respectiva cristiana sepultura, luego de que previamente haya recorrido su natal Huaral acompañado de decenas de seguidores. Frente a ello, José Luis Cachay Ramos, llamado en el mundo artístico como Cachay, llegó hasta el camposanto para despedirse de su amigo y hermano de la vida, rompiendo en llanto frente a las cámaras de televisión. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO CACHAY SOBRE LA MUERTE DE MANOLO ROJAS?

Manolo Rojas, cuyo nombre real es Víctor Manuel Rojas Ibáñez, partió al cielo este viernes 27 de marzo, al parecer, por un paro cardíaco fulminante en los exteriores de su vivienda ubicada en el distrito de La Victoria. Su repentina muerte ha causado gran conmoción entre los artistas del espectáculo nacional, quienes llegaron hasta el cementerio Campo Fe de Huachipa para darle el último adiós. Entre los asistentes se encontraba el popular Cachay, quien confesó que la noticia lo tomó por sorpresa. Según el cómico peruano, su relación amical con Manolo se remonta a décadas atrás, cuando ambos iniciaron en el mundo de la comicidad en Nazca, considerándolo como un “hermano”.

Así, entre lagrimas, el exintegrante de ‘Los cómicos ambulantes’ aseguró que el chiclayano fue una persona bondadosa, especialmente con quienes más lo necesitaban, por lo que su partida ha dejado un gran vacío. “Triste… todos somos hijos de muerte, pero no pensé (que iba a morir) porque esto ha sido de la noche a la mañana (...) la gente lo quiere, la gente lo ama, porque ha sido una persona noble, una persona de corazón. Me da mucha pena, era como mi hermano menor. Lo conozco, él ha vivido en mi casa, mi madre lo conocía, lo criaba como a un hijo. Qué pena que se haya ido. Disculpen, es el desfogue que uno siente por el calor de la gente”, dijo a los medios presentes.

¿CÓMO REACCIONARON YIDDÁ ESLAVA Y MÓNICA TORRES TRAS CONOCER LA NOTICIA?

El anuncio, realizado por los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, tomó por sorpresa a todos dentro del encierro del programa. La reacción más intensa vino de Yiddá Eslava, quien no pudo contener las lágrimas al recordar que había compartido con el comediante poco antes de ingresar al reality. “Era un gran amigo; no puede ser lo que me están contando. (...) Se me parte el corazón, no puedo más”, expresó visiblemente afectada. Por su parte, Mónica Torres, quien dio sus primeros pasos en la comicidad junto a Rojas en el recordado ‘Risas y Salsa’, optó por el silencio en los primeros minutos, para luego mostrar su dolor de manera contenida mientras recibía el respaldo de sus compañeros, según informa Infobae.