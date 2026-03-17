Por Redacción EC

Este 16 de marzo, Panamericana TV presentó con bombos y platillos ‘La gran vip’, un reality de convivencia donde 16 famosos tendrán que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada. De hecho, entre los participantes que incursionarán en esta nueva aventura se encuentran Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Celine Aguirre, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Mack Songhurst ‘La Mackyna’, Pati Lorena y Christian Martínez alias ‘Cri Cri’, entre otros. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos que se vivió durante la presentación de los personajes de la televisión peruana fue cuando el exesposo de Keiko Fujimori se despidió momentáneamente de su hija Kyara Villanella y su nueva pareja. Esto generó, sin dudas, una serie de reacciones entre el público presente y los seguidores en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.