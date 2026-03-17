Este 16 de marzo, Panamericana TV presentó con bombos y platillos ‘La gran vip’, un reality de convivencia donde 16 famosos tendrán que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada. De hecho, entre los participantes que incursionarán en esta nueva aventura se encuentran Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pamela López, Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Yiddá Eslava, Celine Aguirre, Miguel Vergara, Gabriela Herrera, Mack Songhurst ‘La Mackyna’, Pati Lorena y Christian Martínez alias ‘Cri Cri’, entre otros. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos que se vivió durante la presentación de los personajes de la televisión peruana fue cuando el exesposo de Keiko Fujimori se despidió momentáneamente de su hija Kyara Villanella y su nueva pareja. Esto generó, sin dudas, una serie de reacciones entre el público presente y los seguidores en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

MARK VITO SE CONMUEVE AL DESPEDIRSE DE SU HIJA KYARA VILLANELLA Y SU NUEVA PAREJA EN ‘LA GRANJA VIP’

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, conductores de ‘La granja vip’, presentaron este lunes 16 de marzo a los 16 famosos que tratarán de convivir durante tres meses a fin de llevarse el premio mayor de S/ 100 mil. Mientras se presentaba a los participantes, uno de ellos llegó en un lujoso auto negro: Mark Vito, quien estuvo acompañado de su hija mayor Kyara Villanella y su pareja Leslie Echevarría. Es así que, cuando Ethel le preguntó a la joven modelo si extrañará a su padre durante este tiempo, ella, visiblemente tímida, admitió que él ha sido su apoyo y soporte en su nueva etapa universitaria, por lo que añorará esos momentos. “Su apoyo, ahorita estoy en la universidad y me está apoyando mucho”, sostuvo.

Eso no es todo, el popular influencer no dudó en dedicarles unas emotivas palabras a su primogénita y su pareja antes de ingresar a la cabaña. Mark Vito, conmovido por la coyuntura, señaló que las echará de menos durante estas semanas y prometió que, al salir de la competencia, compartirán agradables momentos juntos. “Las voy a extrañar a ambas muchísimo. Las quiero mucho. Cuando salga, vamos a celebrar juntos”, indicó el tiktoker.

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE ‘LA GRANJA VIP’ 2026?