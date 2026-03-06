Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Emotivo momento! Darinka Ramírez muestra a su pareja y conmueve con escena familiar: “Esperando al...” | Foto: @darinkaramirezl
Por Redacción EC

La modelo e influencer Darinka Ramírez ha causado revuelo en las plataformas digitales al compartir, por primera vez, imágenes del hombre con quien comparte su vida y la llegada de su próximo bebé. A través de una tierna producción fotográfica en Instagram, la creadora de contenido se dejó ver junto al empresario Sebastián González Guevara, marcando un hito en su vida personal tras haber mantenido su relación sentimental bajo estricta reserva durante los últimos meses.

