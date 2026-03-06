La modelo e influencer Darinka Ramírez ha causado revuelo en las plataformas digitales al compartir, por primera vez, imágenes del hombre con quien comparte su vida y la llegada de su próximo bebé. A través de una tierna producción fotográfica en Instagram, la creadora de contenido se dejó ver junto al empresario Sebastián González Guevara, marcando un hito en su vida personal tras haber mantenido su relación sentimental bajo estricta reserva durante los últimos meses.

En medio de la recta final de su segundo embarazo, Ramírez aprovechó la ocasión para mostrar la sólida unidad familiar que ha formado junto a su actual pareja y su pequeña Luana, primogénita de la modelo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA SESIÓN FOTOGRÁFICA QUE COMPARTIÓ DARINKA RAMÍREZ EN SUS REDES SOCIALES?

A través de su perfil de Instagram, la joven de 26 años publicó una serie de fotografías que capturan la armonía de su hogar actual. En las imágenes, se observa a la influencer junto a su hija Luana y a su actual pareja sentimental, celebrando que ya superó el séptimo mes de gestación. Pese a que Sebastián González solía mantenerse alejado de la exposición mediática, decidió participar en este especial momento familiar.

“La dulce espera en familia. Esperando al nuevo amor de nuestras vidas”, expresó conmovida la creadora de contenido, mientras que el empresario reafirmó su compromiso con un tierno mensaje: “Las adoro con todo mi corazón, agradecido con Dios y la vida por tenerlas”.

¿QUIÉN ES SEBASTIÁN GONZÁLEZ?

Según informó un reportaje de ‘Magaly TV La Firme’, Sebastián González es un joven empresario oriundo de la selva peruana que centra sus operaciones en el sector de servicios generales. A través de su compañía denominada Sebalif SAC, González Guevara gestiona contratos que abarcan desde proyectos de edificación y remodelaciones hasta la distribución mayorista de artículos de ferretería, limpieza y vestimenta industrial.

¿CÓMO NACIÓ EL ROMANCE ENTRE SEBASTIÁN GONZÁLES Y DARINKA RAMÍREZ?

La historia de amor entre ambos parece haberse consolidado lejos del territorio peruano durante el año 2025. Los reportes de migraciones evidencian una coincidencia temporal sospechosa: mientras él residió varios meses en Colombia, ella realizó visitas frecuentes que coincidieron con su estancia. Estos viajes, que inicialmente parecían ser por motivos laborales o grabaciones de videoclips, habrían sido el escenario perfecto para fortalecer su unión antes de que el embarazo de seis meses de Darinka se hiciera público en redes sociales.

¿CUÁL ES EL ROL DE SEBASTIÁN GONZÁLEZ EN LA VIDA DE LA PEQUEÑA LUANA Y EL CONFLICTO CON JEFFERSON FARFÁN?

El vínculo entre González y la hija mayor de la influencer es sumamente estrecho, al punto que el empresario ha manifestado su total respaldo hacia la menor en medio de las disputas legales que Ramírez mantiene con Jefferson Farfán. Como se recuerda, el exfutbolista ha iniciado un proceso para obtener la tenencia compartida de la niña; ante esto, Darinka aseguró que su pareja la apoya incondicionalmente en cada paso jurídico. Actualmente, la familia ha establecido su residencia en un nuevo departamento en San Isidro, consolidando su unión a pocas semanas del nacimiento de su nueva integrante.