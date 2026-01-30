En los últimos días, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han vuelto a acaparar los principales medios de espectáculos del país, y no precisamente por una nueva polémica. En esta oportunidad, el popular ‘10 de la calle’ sorprendió a sus seguidores al salir en la transmisión en vivo de TikTok de su pareja vendiendo ropa. Esta acción, inesperado por algunos, ha generado una serie de reacciones entre los internautas, quienes han notado la complicidad y el apoyo que ambos se brindan en este nuevo emprendimiento de la bailarina. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

JEFFERSON FARFÁN APOYA A XIOMY KANASHIRO A VENDER ROPA EN TIKTOK

El pasado 28 de enero, Xiomy Kanashiro inició la venta de prendas de su emprendimiento, llamado “Kanomy Store”, a través de sus redes sociales. Sin embargo, varios no esperaron que durante una transmisión en vivo en TikTok aparezca Jefferson Farfán mostrando y ofreciendo la variedad de prendas para mujeres. Con su característica picardía, el exfutbolista enseñaba cada detalle de las faldas con short junto a su novia, como una prueba de amor verdadero. De hecho, se mostró sorprendido por el número de personas conectadas al directo, que superó los más de 13 mil.

“Esta faldita viene con shortcito es talla S... hay S y M en ambos”, dijo el también empresario en la transmisión. Por su parte, los seguidores no dudaron en comentar la emisión en vivo del emprendimiento de Xiomy, resaltando el apoyo que se muestran mutuamente. “Es raro ver a un multimillonario haciendo eso: de viajar por el mundo a vender ropa de Gamarra”, “Confirmo, está enamorado”, “Qué lindos, qué ternura”, “El 10 de las ventas”, “Esto habla muy bien de ella: su independencia económica y sus ganas de salir adelante” y “Se le ve recontra enamorado, apoyando en todo para que prospere”, escribieron.

¿QUÉ DIJO DARINKA RAMÍREZ SOBRE JEFFERSON FARFÁN TRAS EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA?

Hace algunas semanas, Jefferson Farfán mostró a través de sus redes sociales la lujosa fiesta de cumpleaños que le organizó a su última hija, donde incluyó una temática de Disney, caritas pintadas, entre otras cosas que llamó la atención de más de uno. Sin embargo, esto no fue bien recibido por Darinka Ramírez, madre de la menor, quien cuestionó el rol de padre de la ‘Foquita’. Según la influencer, el exseleccionado nacional recién habría visto a la menor luego de cuatro meses, lo que dejaría entrever una falta de muestras de afecto hacia la hija que tienen en común.

“Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado 4 meses. Cuando un padre ama, está pendiente de su hija, preocupado. Cuando pasan cosas malas también, preguntar sobre su salud o lo que necesita. Porque una que no es pudiente, que no tiene toda la plata del mundo, se esmera por darle lo mejor y trabajo para ella, pero no entiendo su forma de amar“, sostuvo Darinka para ‘América hoy’.