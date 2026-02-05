La reconocida presentadora y creadora de contenido, María Pía Copello, sorprendió a sus seguidores al mostrar su faceta más vulnerable durante el segundo episodio de su pódcast ‘Sin más que decir’. Durante la emisión en su canal de YouTube +QTV Network, la conductora no pudo contener las lágrimas al sincerarse sobre un aspecto de su vida privada que había mantenido bajo reserva: el complejo vínculo que mantuvo con su progenitor, Fernando Copello.

Conmovida, explicó por qué decidió hacer pública esta experiencia y cómo, con el paso del tiempo, ha aprendido a entenderla. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ DECIDIÓ ABRIRSE MARÍA PÍA COPELLO RESPECTO A SU PADRE?

Durante la emisión de su pódcast, María Pía Copello confesó que nunca antes había hablado públicamente sobre la relación que tuvo con su padre. Al tocar el tema, la conductora no pudo contener las lágrimas y explicó que se trata de un recuerdo que aún le genera dolor. “Me da pena, de repente, contarlo abiertamente porque no es algo de lo que yo estile hablar”, expresó con la voz entrecortada.

La presentadora señaló que decidió abrirse con su audiencia pensando en las personas que atraviesan vínculos familiares similares. “De repente hay mucha gente que está pasando por lo mismo”, comentó, dejando en claro que su intención no era generar lástima, sino acompañar desde la experiencia, según informa Infobae.

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN ENTRE MARÍA PÍA COPELLO Y SU PADRE?

El lazo entre ambos estuvo marcado por una brecha emocional profunda y una evidente carencia de comunicación. La conductora explicó que, aunque no duda del amor que él sentía por sus hijos, su temperamento difícil impedía que ese cariño se manifestara de forma física o verbal, algo que ella anhelaba profundamente. “Yo en realidad quería que él fuera un papá más cariñoso”, admitió Copello al recordar que la personalidad de su padre no encajaba con sus necesidades afectivas de aquel entonces.

Tras el fallecimiento de su padre, reconoció que el amor siempre estuvo presente, aunque no se manifestara de la forma esperada. “Me di cuenta de que adoraba a mi papá, pero que la vida nos hizo no tener una relación tan cercana… probablemente no sea culpa de nadie”, afirmó.

¿CÓMO AFECTÓ A LA CONDUCTORA LA ENFERMEDAD Y PARTIDA DE SU PROGENITOR?

La crisis de salud de Fernando Copello obligó a María Pía a madurar de forma abrupta, asumiendo el rol de sostén económico y cuidadora principal de su hogar mientras aún era muy joven. En medio del dolor, la presentadora rememoró con orgullo y tristeza que “literalmente era la enfermera” de su papá, una labor que desempeñó con total entrega pese a la distancia emocional que los separaba.

Hoy, esa ausencia se traduce en una melancolía por las experiencias que no pudieron compartir en su etapa adulta, confesando con pesar: “Extraño a mi papá. Me hubiera gustado conversar con él, decirnos ‘n’ cosas y matarnos de la risa hoy”.

¿QUÉ LEGADO RECONOCE MARÍA PÍA EN SUS PADRES TRAS ESTA EXPERIENCIA?

A pesar de las heridas del pasado, la creadora de contenido ha logrado transformar sus vivencias en una fuente de inspiración para sus proyectos actuales. Ella sostiene que su capacidad para enfrentar desafíos y su firmeza profesional son una herencia directa de la personalidad de su padre, mientras que su vitalidad proviene de su madre. “Creo que la valentía que tengo para hacer lo que hago es de mi papá, y la energía inagotable, de mi mamá”, reflexionó en su programa.