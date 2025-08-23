Melissa Klug vuelve a las pantallas de televisión y no pudo evitar quebrarse al hablar de los episodios más difíciles de su vida personal. En su próxima aparición en el programa “Esta Noche”, conducido por La Chola Chabuca, la empresaria dejó ver su lado más vulnerable al referirse a las críticas que recibe y a los problemas que enfrenta en el ámbito familiar y judicial.

Entre lágrimas, la madre de familia reconoció cuánto la afectan los cuestionamientos sobre su rol como madre y los procesos legales con su expareja Jefferson Farfán. Además, reveló detalles de la complicada relación con su hija Samahara Lobatón, con quien mantiene una distancia marcada desde hace algunos años. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE LAS CRÍTICAS QUE RECIBE?

La empresaria de 40 años reconoció que los comentarios que circulan en redes sociales y medios de espectáculos han calado hondo en ella. Entre lágrimas, reveló que constantemente la acusan de no estar a la altura con Samahara y de depender de la manutención de sus hijos.

“Dicen que soy una chupasangre, que vivo de la pensión”, se le escucha expresar durante un avance del programa, dejando en claro lo doloroso que resulta cargar con ese tipo de comentarios en su vida personal.

Melissa Klug en el programa "Esta Noche". | Foto: América Televisión

¿CÓMO SE ENCUENTRA LA RELACIÓN ENTRE MELISSA KLUG Y SU HIJA SAMAHARA?

La relación con Samahara Lobatón atraviesa uno de sus momentos más distantes. Según relató, el vínculo se ha debilitado en los últimos años, principalmente por los problemas que su hija tuvo con Youna, el padre de su hija. Los enfrentamientos públicos y los cruces de declaraciones en los medios terminaron por fracturar aún más el lazo madre e hija, lo que Klug reconoce como una situación difícil.

¿QUÉ REVELARÁ MELISSA KLUG SOBRE SU PROCESO LEGAL CON JEFFERSON FARFÁN?

Melissa también habló de su situación judicial con Jefferson Farfán, con quien mantuvo una relación de 13 años y tuvo dos hijos. Contó que actualmente enfrenta una sentencia que la obliga a pagarle 300 mil dólares al exfutbolista y resaltó que la mayoría de esos procesos fueron iniciados por él. Recordó que era muy joven cuando comenzaron los conflictos y sostuvo que nunca ha querido perjudicar a nadie, sino contar su propia versión pese a las limitaciones legales que le impone el acuerdo firmado tras la separación.

¿QUIÉN ES MELISSA KLUG?

Nacida en Callao el 3 de febrero de 1984, Melissa Klug es una empresaria y figura mediática cuya vida ha estado marcada por retos desde muy joven.

A los 14 años quedó embarazada de su primera hija, Gianella, fruto de su relación con Raúl Marquina. Luego, tuvo dos hijas más, Samahara y Melissa, junto al futbolista Abel Lobatón, antes de iniciar una relación con Jefferson Farfán, con quien compartió más de una década y tuvo a sus hijos Adriano y Jeremy, en medio de viajes por Europa y posteriores enfrentamientos judiciales tras su separación en 2015. Más adelante, sostuvo romances con Diego Chávarri y con el bailarín Ítalo Valcárcel, con quien incluso se comprometió, hasta iniciar su actual relación con el futbolista Jesús Barcos, padre de su hija menor, Cayetana.

Su vida sentimental, expuesta constantemente al escrutinio público, se ha entrelazado con polémicas y titulares, aunque también con la consolidación de una faceta empresarial a través de negocios como el spa Gucoss, MqM Barber Shop, Gaia Perú y MK Producciones. Hoy, a sus 40 años y madre de seis hijos, Klug continúa vigente en el espectáculo local, combinando sus proyectos personales con el papel de madre y enfrentando las controversias que rodean su nombre.