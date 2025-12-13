Durante su más reciente participación en el podcast de Magaly Medina, Natalia Málaga sorprendió al revelar detalles íntimos sobre el inicio de su cercana relación con Eva Ayllón. La exentrenadora de vóley contó cómo un encuentro que comenzó de manera casual terminó convirtiéndose en un vínculo fuerte y duradero con la reconocida cantante peruana.

A lo largo de la conversación, Málaga también se refirió a los momentos clave que consolidaron esa amistad y aclaró la polémica que la involucró en un conflicto legal con el entorno familiar de la artista. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO NACIÓ LA AMISTAD ENTRE NATALIA MÁLAGA Y EVA AYLLÓN?

Natalia Málaga explicó que su acercamiento con Eva Ayllón se dio gracias a una gestión previa con Leyla Chihuán, a quien le pidió facilitar un encuentro entre la cantante y las integrantes de su equipo. Ese primer contacto derivó en invitaciones a presentaciones artísticas que le permitieron conocer a la intérprete más allá del escenario. “Me invitó a uno de sus shows (…) Luego me la encuentro en un cumpleaños de Leyla y empezamos a tener más conexión”, recordó.

Con el paso del tiempo, las reuniones frecuentes y los espacios compartidos con amigos en común fortalecieron la confianza entre ambas. Málaga señaló que esa cercanía la llevó a involucrarse de manera más activa en temas profesionales, especialmente para respaldar a la artista frente a situaciones irregulares. “La empecé a ayudar más serio en el tema de su carrera, porque tú te encuentras con promotores y gente bien viva”, afirmó, destacando que muchas decisiones se discutían pensando en proteger los intereses de Ayllón, según informa el diario La República.

Foto: Andina

¿QUÉ DIJO SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL QUE VIVIÓ CON EL HIJO DE EVA AYLLÓN?

La exentrenadora también abordó el conflicto judicial que enfrentó con el hijo de Eva Ayllón y aseguró que el proceso en su contra no avanzó por falta de sustento. “Él nunca tuvo pruebas, su caso se archivó”, sostuvo, dejando en claro que no hubo elementos que respaldaran las acusaciones, y precisando que actualmente solo continúa con el proceso pendiente por daños materiales vinculados al vehículo de la nuera de Ayllón.

Málaga explicó que el origen del enfrentamiento estuvo vinculado a tensiones internas relacionadas con la gestión administrativa de la carrera de la cantante. Según contó, su cercanía con Eva generó incomodidades y recelos en el entorno familiar.

¿QUÉ REVELÓ NATALIA MÁLAGA SOBRE SU PASADO MATRIMONIO CON GUSTAVO ZEVALLOS?

Natalia Málaga confirmó que descubrió una infidelidad de Gustavo Zevallos cuando aún estaban casados. Según relató, fue ella misma quien encontró la prueba que dejó al descubierto el engaño. “Yo no me creo una santa tampoco, pero sacó los pies del plato descaradamente y lo ampayé. Encontré una notita en su mesa de noche”, confesó sin titubeos.

La exvoleibolista dejó entrever que este no habría sido un episodio aislado, aunque evitó profundizar en cuántas veces ocurrió. Al ser consultada sobre la fama de mujeriego de su entonces esposo, respondió con ironía y firmeza: “Por ahí se le resbalaba y se le ampayaba. Y ‘suá, suá’, le caía”. Eso sí, aclaró que nunca fue Magaly Medina quien lo descubrió en esas situaciones.