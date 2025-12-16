Cliver Huamán, joven peruano que se hizo popular por narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro en Ate, continúa cumpliendo sus sueños profesionales. De hecho, tuvo la oportunidad de viajar a España junto a Santi Lesmes, de Latina, para visitar la cabina de Radio Marca y posteriormente relatar un partido de la Champions League, un hecho que marcó un hito importante en su vida. Así, muchos se han conmovido con su historia y le han expresado su respaldo por todo el camino que tuvo que recorrer para salir adelante. En ese sentido, el conductor de ‘Arriba mi gente’ anunció un noble gesto al popular ‘Pol Deportes’, luego de compartir varios días juntos en el país europeo y conocer sus más grandes anhelos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

SANTI LESMES ‘ADOPTÓ’ A ‘POL DEPORTES’ Y SU HERMANO KENNY HUAMÁN TRAS EL VIAJE A ESPAÑA

En la última edición de ‘Arriba mi gente’, Cliver Huamán se presentó junto a su familia para contar detalles de su sorprendente viaje a España y todo lo que implicó durante esos días, como su paso por Radio Marca, la visita al estadio Santiago Bernabéu y la narración del partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League. Así, se mostraron agradecidos por todo lo bueno que han pasado durante estas últimas semanas. Sin embargo, no esperaban que Santi Lesmes, conductor del programa, hiciera una noble revelación tras los momentos que compartió junto a ‘Pol Deportes’ y Kenny Huamán en el país europeo, lo que sorprendió a sus compañeros en el set y a la familia que estaba presente.

Según el presentador español, el viaje le permitió conocer más el lado humano del joven de 15 años, por lo que consideró como parte de su familia a los hermanos Huamán. “Yo tengo mi hija, que es Lea. Y el otro día le decía a Ale (su novia): ‘A partir de ahora ya no tenemos una hija. A partir de ahora tenemos tres hijos’. Yo los escucho, sé los sueños que tienen, sé lo que quiere hacer Kenny. Yo lo veo a Pol, que lo gestiona todo de una manera maravillosa y que todavía no entiende del todo este mundo. Yo les digo que no les quiero dar mucha información porque no quiero abrumarlos. Esto va mucho más allá. La gente dice: ‘Santi, no conocíamos este Santi’. Pero no es un nuevo Santi. Yo siempre he sido así”, indicó Lesmes.

¿POR QUÉ ‘POL DEPORTES’ NO NARRÓ EN VIVO EL PARTIDO ENTRE EL REAL MADRID Y MANCHESTER CITY?

Luego de que Cliver Huamán fuera invitado por el programa ‘Arriba mi gente’ a viajar a España, el joven andahuaylino llegó hasta la cabina de Radio Marca para compartir sus experiencias con los periodistas deportivos. Así, gracias a dicho medio español, el peruano estuvo presente en el partido entre el Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu por la Champions League. Sin embargo, no pudo narrar en vivo el esperado encuentro debido, según Santi Lesmes, a la gran multitud de público y medios de comunicación, así como no contar con los derechos de televisión. Pese a ello, el popular ‘Pol Deportes’ se mostró agradecido por la oportunidad y reveló que sí pudo relatar el partido, aunque de manera grabada.

“El plan de hoy (miércoles) era hacer la narración y la previa ya no desde el estudio, sino desde el estadio. Íbamos a hacer una previa adentro y luego íbamos a ingresar para disfrutar del partido y para que Pol Deportes lo narrara (...) No puede ser en vivo porque para que lo sea te tiene que contratar DAZN porque tiene los derechos. En Perú, lo ven por ESPN. ESPN no emite señal en España, la única manera es por DAZN o una radio como Marca. Pero Marca lo emite desde un estudio. Y ellos querían que vivieran y narraran desde el Bernabéu. Tiene que ser como lo hemos hecho: estar en el estadio, narrarlo, grabarlo y mañana lo van a poder disfrutar”, explicó Lesmes a través de su red social.