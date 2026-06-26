Emotivo testimonio: Suheyn Cipriani recuerda el apoyo clave de Magaly Medina en su etapa más difícil | Composición EC: @suheyncipriani / @magalymedinav
Emotivo testimonio: Suheyn Cipriani recuerda el apoyo clave de Magaly Medina en su etapa más difícil | Composición EC: @suheyncipriani / @magalymedinav
Por José Templo

Suheyn Cipriani vuelve a captar la atención del público luego de ofrecer una entrevista en un programa de YouTube, donde repasó algunos de los episodios más importantes de su vida personal y profesional. Durante la conversación, la modelo sorprendió al hablar sobre la relación que mantiene con Magaly Medina, pese a que su vida privada fue expuesta en televisión mediante un conocido ‘ampay’. Lejos de alimentar cualquier polémica, la exreina de belleza explicó por qué siente un profundo agradecimiento hacia la conductora y recordó un gesto que, según afirmó, marcó una de las etapas más complicadas de su vida. Sus declaraciones han generado comentarios entre los seguidores del espectáculo, ya que muestran una faceta poco conocida de la relación entre ambas figuras públicas.

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