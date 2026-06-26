Suheyn Cipriani vuelve a captar la atención del público luego de ofrecer una entrevista en un programa de YouTube, donde repasó algunos de los episodios más importantes de su vida personal y profesional. Durante la conversación, la modelo sorprendió al hablar sobre la relación que mantiene con Magaly Medina, pese a que su vida privada fue expuesta en televisión mediante un conocido ‘ampay’. Lejos de alimentar cualquier polémica, la exreina de belleza explicó por qué siente un profundo agradecimiento hacia la conductora y recordó un gesto que, según afirmó, marcó una de las etapas más complicadas de su vida. Sus declaraciones han generado comentarios entre los seguidores del espectáculo, ya que muestran una faceta poco conocida de la relación entre ambas figuras públicas.

¿POR QUÉ SUHEYN CIPRIANI ASEGURA QUE MAGALY MEDINA FUE FUNDAMENTAL EN SU VIDA?

Durante su participación en el programa de YouTube ‘Sin más que decir’, Suheyn Cipriani recordó diversos momentos de su trayectoria pública y fue consultada sobre su relación con Magaly Medina. En ese espacio, la modelo manifestó que tiene una opinión muy positiva sobre la conductora de ATV y descartó cualquier enfrentamiento.

Según explicó, la popular ‘Urraca’ fue una de las primeras personas que le abrió las puertas de la televisión cuando todavía daba sus primeros pasos en los medios. En esta línea, la modelo indicó que siempre ha sentido que recibió un trato amable y un respaldo importante por parte de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ durante su crecimiento en la escena peruana.

“No, no, yo siempre lo he dicho, a Magaly le tengo muchísimo cariño, conmigo se ha portado espectacular, me ha apoyado en todo”, dejando en evidencia que su gratitud continúa vigente.

¿QUÉ DIJO SUHEYN CIPRIANI SOBRE SU ‘AMPAY’ QUE MAGALY MEDINA EXPUSO?

Además, se refirió al ‘ampay’ que expuso su relación con el empresario Luis Felipe Zapata y dejó claro que ese episodio nunca cambió la imagen que tiene de la periodista de espectáculos. Según señaló, comprende que ese tipo de contenidos forman parte del trabajo televisivo y por ello nunca le guardó resentimiento.

Por el contrario, aseguró que sigue valorando el respaldo que recibió al inicio de su carrera y enfatizó: “Me puede sacar veinte ‘ampays’ y siempre estaré agradecida”, dejando en evidencia que su reconocimiento hacia Magaly Medina permanece intacto.

¿QUÉ GESTO DE MAGALY MEDINA MARCÓ A SUHEYN CIPRIANI HASTA EL DÍA DE HOY?

Uno de los momentos que más recordó fue cuando la producción del programa visitó su vivienda y descubrió que su cocina no contaba con los implementos básicos necesarios. Tras conocer esa situación, el equipo decidió sorprenderla con un set de cocina que le fue entregado durante una emisión en vivo.

Ese episodio fue recordado por Israel Dreyfus durante el programa ‘Sin más que decir’, quien destacó la emoción que vivió Suheyn en ese instante. La exreina de belleza aseguró que ese detalle permanece en su memoria como una muestra del apoyo que recibió cuando más lo necesitaba, según informa el diario La República.

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