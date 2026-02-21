¡Emotivo y tenso! Darinka Ramírez se quiebra en vivo por la tenencia de su hija y la demanda de Jefferson Farfán

Una vez más, Jefferson Farfán y Darinka Ramírez se encuentran en el ojo público de las principales portadas de los medios de espectáculos y seguidores, luego de entrar en un tema legal que involucra a su menor hija. Y es que, en este nuevo capítulo de controversia, la influencer contó en señal abierta que el exfutbolista la ha llevado a los tribunales, donde solicita la tenencia compartida y una variación en la modalidad de prestación de alimentos. Esto, sin duda, ha generado un malestar en la expareja de la ‘Foquita’, quien se encuentra atravesando un proceso delicado de gestación, generando una serie de reacciones en las redes sociales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

JEFFERSON FARFÁN BUSCA LA TENENCIA COMPARTIDA DE SU HIJA DE 3 AÑOS DE DARINKA RAMÍREZ

En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, Darinka Ramírez, visiblemente consternada, contó públicamente que se enteró que una asistente social visitó su antiguo departamento con el objetivo de notificarle sobre el proceso de tenencia, admitido a trámite el pasado 13 de enero. Esta inesperada noticia le cayó como un balde de agua fría, ya que considera al deportista un padre ausente, por lo que cuestionó sus intenciones. De hecho, según indicó la influencer, el exseleccionado nunca pudo establecer un régimen de visitas, por lo que ahora teme que le arrebate a su hija de 3 años. Además, no consideró que el lugar donde vive Farfán sea un ambiente adecuado para el desarrollo y crecimiento de su pequeña, debido a las fiestas o reuniones que allí se realizan.

Eso no es todo, Darinka, quien se encuentra embarazada por segunda vez, dejó en claro que su principal preocupación es la tenencia, por encima de la pensión alimenticia que le otorga Farfán, argumentando que ha encontrado apoyo emocional y económico en su actual pareja. Asimismo, la madre expresó, con la voz entrecortada y angustiada, que iniciar un proceso legal en su situación le resulta inaceptable, pues lo que necesita en estos momentos es tranquilidad. “No habría ningún problema si fuera un padre presente para mi hija, porque tiene papá y mamá y les corresponde pasar tiempo juntos. Pero él no es un padre presente. En la casa que él tiene han habido fiestas, hace poco ha sucedido algo delicado”, narró.

¿POR QUÉ DARINKA RAMÍREZ DEMANDARÁ A JEFFERSON FARFÁN?

En dialogo para ‘Arriba mi gente’, Darinka Ramírez reveló que el padre de su menor hija, Jefferson Farfán, no está cumpliendo económicamente con las responsabilidades que implica, sobre todo ante el inicio de un nuevo año escolar. Según la influencer, tuvo que asumir todos los gastos de los útiles escolares y matrícula, debido a que el también empresario no se hizo presente con sus obligaciones y aparentemente no mostró interés. De hecho, Darinka contó, visiblemente preocupada, que el deportista la consignó como única responsable económica mediante un permiso notarial. De esta manera, tomó la decisión de iniciar una demanda al exseleccionado por aumento de pensión de alimentos.

Asimismo, la madre de la última hija de Farfán relató que el ‘10 de la calle’ suele frecuentar muy poco a su niña, lo cual lo consideró como un padre ausente. “Si no eres buen papá, no eres nada. Si yo no soy una persona millonaria, no tengo los mismos ingresos que él, puedo darle una buena vida, ¿por qué él no puede? Mi hija merece ser prioridad. No me dio alternativas de colegios porque él bien sabe que una niña comienza a los 3 años su etapa escolar. No me ha hablado ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias que cada niño tiene que llevar. Prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen. La ve cuando se acuerda prácticamente, cada dos o tres semanas, cada mes o dos meses”, contó Ramírez.