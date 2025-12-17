Las recientes apariciones conjuntas de Christian Cueva y Pamela Franco no estarían siendo tan rentables como se proyectaba. Así lo admitió un empresario que contrató a la pareja para una presentación en el norte del país, donde la recaudación obtenida no logró compensar la fuerte inversión realizada para concretar el espectáculo.

El testimonio, difundido en ‘Magaly TV La Firme’, expuso que el evento realizado en Chiclayo no convocó al público esperado, pese a la promoción previa y a la atención mediática que rodea al denominado ‘Tour Cervecero’, lo que abrió dudas sobre la rentabilidad de estas presentaciones.

¿QUÉ DIJO EL EMPRESARIO SOBRE EL SHOW DE FRANCO Y CUEVA?

Raúl Flores, propietario de una discoteca en Chiclayo, fue el encargado de confirmar que el espectáculo protagonizado por Christian Cueva y Pamela Franco terminó siendo una mala decisión económica. En entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, el empresario reconoció que el resultado estuvo muy por debajo de lo proyectado, a pesar de haber invertido S/30.000 para asegurar la presencia de la pareja en su local.

Al ser consultado directamente sobre la rentabilidad del evento, Flores fue tajante. “La verdad que no, amigo, ni para recuperar”, expresó, dejando claro que la recaudación de la noche no alcanzó ni siquiera para cubrir lo invertido. Sus palabras evidenciaron que la asistencia fue menor a la esperada, situación que sorprendió considerando la constante exposición mediática de ambos artistas.

El show se realizó el sábado 13 de diciembre y formó parte del denominado ‘Tour Cervecero’, una propuesta con la que Franco y Cueva vienen presentándose en distintos puntos del país. Sin embargo, en esta ciudad del norte, la respuesta del público no acompañó el despliegue promocional previo. Según lo expuesto en el programa, el local no logró llenarse y el ambiente estuvo lejos de generar el impacto que se buscaba, según informa el diario La República.

¿QUÉ OTRO HECHO AVIVÓ LA CONTROVERSIA EN CHICLAYO?

La situación generó mayor ruido mediático al conocerse que, el mismo fin de semana, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, también se presentó en Chiclayo junto a su actual pareja, el cantante Paul Michael. Ambos ofrecieron un show en otra discoteca de la ciudad, la cual pertenece al mismo empresario que contrató a Franco y al futbolista.

Durante la emisión de Magaly TV, la firme, Magaly Medina comparó ambos eventos y aseguró que la diferencia fue notoria. “El local de Pamela López estuvo lleno de bote a bote y la gente cantaba las canciones”, señaló. En contraste, afirmó que en el espectáculo de Pamela Franco y Christian Cueva “la gente estaba con cara de aburrimiento”, lo que reforzó la percepción de un fracaso en términos de convocatoria.

Pamela López y Paul Michael. (Foto: Instagram)

¿QUÉ POLÉMICA PROTAGONIZÓ CUEVA CON UNA REPORTERA?

Tras otra presentación junto a Pamela Franco, esta vez en San Martín de Porres, Christian Cueva mostró una actitud incómoda frente a la prensa y evitó brindar declaraciones con normalidad.

Al notar la cercanía de una reportera de América Hoy, Cueva lanzó una frase que marcó el tono del intercambio. “Este micro no lo quiero”, dijo, rechazando el contacto con el medio. Posteriormente, cuestionó la forma en la que se le realizan las entrevistas y pidió respeto por su vida personal. “Antes de hablar de alguien, investiguen”, afirmó, para luego rematar con una expresión que desató críticas: “Quien hable de mí, tápense la boca”.