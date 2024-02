El ‘ampay’ a Christian Domínguez sigue dando que hablar entre los peruanos. El cantante fue captado en una situación comprometedora con una mujer por las cámaras de Magaly TV: La Firme, y esto generó todo tipo de reacciones de parte del mundo de la farándula. A propósito de ello, Pamela Franco, pareja del actor hasta antes de las reveladoras imágenes, se presentará en un programa para referirse a todo lo sucedido. Esta será la primera entrevista que otorgue después de lo ocurrido.

¿En qué programa estará Pamela Franco para hablar sobre infidelidad de Christian Domínguez?

Pamela será entrevistada en la nueva temporada de “Mande quien Mande”, espacio conducido por María Pía Copello y ‘La Carlota’ y transmitido con gran éxito en América Televisión. La expectativa será enorme.

“Este lunes hablaremos de todo en ‘Mande quien mande’”, dijo Pamela en un video promocional para este programa. De esta manera, ella estará presente en dicho espacio televisivo el próximo lunes 12 de febrero desde la 1:40 p.m.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre el ‘ampay’ que protagonizó?

El último lunes, Domínguez fue entrevistado por Ethel Pozo y Janet Barboza. El cantante se refirió al ‘ampay’. “Yo tengo que aceptar el error que tuve, pedirle perdón a Pamela y a mis padres por la vergüenza pública”.

Luego, Christian fue consultado sobre si se considera un infiel serial, a lo que respondió lo siguiente: “No me siento así, no sabría decirte si soy aquello. Hasta el momento, no he identificado lo que tengo, no me han brindado un diagnóstico médico para que pueda decirte eso... Voy a llevar terapia, yo vengo de una familia funcional y sé que hay temas que debo tratar”.

¿Cómo se encuentra Pamela Franco tras ‘ampay’ de Christian Domínguez? Alejandra Baigorria dijo esto

Inicialmente, Alejandro Baigorria señaló que Franco asistió con normalidad a las grabaciones del programa que tienen juntas, y comentó que le sorprendió su fortaleza para realizar sus actividades con normalidad.

“(Pamela) Llegó muy temprano, a las 7 de la mañana. Me sorprendió verla. Yo no sé como estuvo parada, arreglada. Grabamos desde las 8 de la mañana hasta hace media hora que terminamos de grabar…”, dijo la empresaria de Gamarra.

A pesar de todo, Baigorria indicó que no pudo evitar ver cierta tristeza en la mirada de Franco. “La vi bastante fuerte, bastante sólida, pero obviamente se notaban sus ojos llenos de tristeza, sobre todo, por lo que pude conversar con ella, por su pequeña hija, ¿no? Me parece que tiene dos o tres años y creo que para una madre es más complicado y difícil”, agregó.

Por otro lado, la empresaria dejó entrever que el auto donde fue ‘ampayado’ Christian le pertenecería a Pamela. “No puedo confirmar nada. La he visto venir al canal en ese auto”, mencionó.

Consultada sobre qué opina del ampay de Domínguez, Baigorria expresó sentirse indignada y aseguró que el cantante debería pronunciarse. “Sé que, desde mi punto de vista, hay hombres que son bien ‘cara de palos’”, dijo en un inicio. “Me parece que desde ahorita no han salido unas disculpas públicas de él. (...) Creo que es lo mínimo que debería hacer porque tiene una familia”, comentó.

Posteriormente, la empresaria señaló que Pamela decidió no pronunciarse respecto a la polémica por protección y respeto a la menor hija que tiene con Domínguez. “Ella tiene toda la capacidad de destruir a Christian, pero no lo ha hecho por cuidar a su hija”, sostuvo Baigorria.

Para finalizar, la chica reality indicó que le expresó gran admiración a su compañera de conducción por mantenerse fuerte y trabajando a pesar de su delicado problema. Asimismo, pidió que respeten su situación por respeto a ella y a su hija, según recoge Infobae.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.