¡En vivo y sin miedo! Flavia López encara a Magaly Medina y desata tensión en el set: “Le estoy dando contenido...”

En uno de los últimos episodios del pódcast “Sin Más Qué Decir”, la modelo Flavia López lanzó un dardo directo contra la conductora Magaly Medina. Lo que inició como una secuencia de entretenimiento con disfraces, la atmósfera festiva se transformó rápidamente en un espacio de desconcierto y risas nerviosas tras las ácidas declaraciones de la ex Miss Grand.

La controversia no terminó con un simple comentario estético, sino que escaló cuando López decidió desafiar abiertamente a la popular ‘Urraca’. Ante la mirada atónita de sus compañeros de set, la modelo reafirmó su postura con una ironía que ha encendido las redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO FLAVIA LÓPEZ QUE DESATÓ LA POLÉMICA?

El detonante del conflicto ocurrió cuando los integrantes del programa lucían atuendos de princesas. Al observar el disfraz de Fiona de “Shrek” de su colega Dafonseka, Flavia López no mostró reparos en compararlo con la apariencia física de la periodista antes de someterse a diversos retoques estéticos. “Se parece a Magaly antes de las 20 operaciones”, disparó la modelo de forma tajante. Esta frase provocó un silencio en el estudio, rompiendo la armonía del bloque y dejando en evidencia la incomodidad de los conductores ante una burla tan personal.

Lejos de suavizar sus palabras, la modelo continuó y lanzó una provocación abierta: “Hoy le estoy dando contenido para que su rating crezca, fúname. Sobones todos”. Con esa declaración, dejó claro que no temía una eventual reacción en el programa nocturno de la periodista.

¿CÓMO REACCIONARON SUS COMPAÑEROS EN EL SET?

Tras el comentario inicial, los conductores intercambiaron gestos de desconcierto mientras el silencio dominaba el estudio. La incomodidad contrastaba con la dinámica divertida que minutos antes marcaba el ritmo del espacio.

Cuando Dafonseka intentó restar importancia a lo ocurrido, Flavia añadió otra frase que elevó aún más el tono del momento: “Igual te va a sacar ampay si en algún momento te lo encuentra”, dijo entre risas.

La escena dejó en evidencia que la intervención no había sido improvisada sin consecuencias,

¿QUÉ DIJO DANIELA DARCOURT EN MEDIO DE LA TENSIÓN?

Ante el clima cargado, Daniela Darcourt intervino con un mensaje conciliador. Buscando equilibrar la conversación, expresó: “Yo lo único que quiero hacer es invitar a nuestra amiga Magaly Medina a que hoy saque todos los clips, que se manifieste. Estás hablando de una persona que yo quiero personalmente”.

Su postura introdujo un matiz distinto en la discusión. Mientras Flavia optó por el desafío frontal, la cantante recordó que detrás de la figura televisiva existe un vínculo personal que merece consideración, según informa Infobae.

¿DE QUÉ TRATA “SIN MÁS QUÉ DECIR”?

Este programa digital se presenta como una mesa de conversación abierta, donde se combinan temas de coyuntura, entretenimiento, cultura pop y experiencias cotidianas. El formato prioriza el diálogo fluido y el debate sin filtros, con un enfoque relajado y cercano.

El equipo principal está integrado por:

María Pía Copello, como conductora principal.

Flavia López, Miss Grand Perú 2025.

Daniela Darcourt, cantante peruana.

Israel Dreyfus, comunicador e influencer.

Dafonseka, creador de contenido digital.

Diego Rivera, artista y presentador.

Esta combinación busca atraer a públicos variados y ofrecer conversaciones con enfoques múltiples y complementarios.

VÍDEO RECOMENDADO: