Tras su llegada a Lima luego de viajar a Estados Unidos, Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de televisión y estalló en llanto por los duros cuestionamientos que recibió por parte de Magaly Medina, quien criticó su nuevo proyecto de ayuda social llamado ‘Agarra tu gringa’. Alejandra defendió su trabajo con mucha fuerza y aseguró que no permitirá que nadie intente arruinar el esfuerzo de tantos años. Este nuevo conflicto ocurre en un momento complicado, ya que muchos seguidores también se preguntan qué está pasando realmente en su matrimonio con Said Palao. El ambiente en el aeropuerto Jorge Chávez se puso muy tenso cuando la modelo decidió encarar a los reporteros que la esperaban. A continuación, te contamos todos los detalles de este enfrentamiento y qué fue lo que dijo la “Gringa de Gamarra”.

¿POR QUÉ ALEJANDRA BAIGORRIA ROMPIÓ EN LLANTO AL REGRESAR A LIMA?

El conflicto estalló porque Magaly Medina cuestionó públicamente la honestidad de la nueva campaña de la empresaria, insinuando que la supuesta ayuda a albergues de animales era solo una fachada para ganar dinero. Según la conductora, Alejandra estaría usando la caridad como una táctica de ventas, advirtiéndole: “No me vendas una obra de bien social cuando en realidad te vas a embolsillar bastante plata”.

Ante estas palabras, a llegar al país y ser abordada por reporteros, la exintegrante de Esto es Guerra se mostró visiblemente quebrada, afirmando que se siente víctima de un ataque personal que busca manchar su carrera. Con la voz entrecortada, Baigorria expresó ante las cámaras de ‘Arriba mi gente’: “Soy una mujer trabajadora independientemente de lo que me pase en mi vida personal… pero muy diferente es querer destruirme. Eso es maldad, eso ya es maldad”, y añadió que se mantiene firme gracias a sus creencias: “Yo felizmente tengo mi corazón lleno de Dios y ayuda a todas las adversidades”.

Alejandra Baigorria se quiebra tras las duras críticas de Magaly Medina | Foto: Latina Televisión

¿QUÉ DESAFÍO LE LANZÓ ALEJANDRA BAIGORRIA A MAGALY MEDINA?

Frente a las acusaciones de la “Urraca”, quien sugirió que la empresaria buscaba lucrar excesivamente bajo la fachada de una donación mínima, Alejandra respondió retando a la periodista a demostrar un compromiso similar con la sociedad. La “Gringa de Gamarra” defendió que su labor solidaria no se detiene y aseguró que tiene planes concretos para mejorar la calidad de vida de muchas personas, incluyendo la construcción de espacios deportivos y el acceso al agua en asentamientos humanos.

Visiblemente cansada de los comentarios negativos, sentenció: “Estoy diciendo que hay una obra social de un sol… a ver si ella también hace una obra social, ya me cansé”. Además, advirtió que no permitirá que se desprestigie el fruto de su esfuerzo: “Te estás metiendo con mi negocio, por el cual yo me saco la mugre”.

¿CÓMO FUE EL TENSO ENCUENTRO ENTRE ALAEJANDRA BAIGORRIA Y EL EQUIPO DE ‘MAGALY TV LA FIRME’?

La llegada de Baigorria al aeropuerto Jorge Chávez no estuvo libre de fricciones, especialmente cuando identificó a un trabajador del programa de Medina entre los reporteros presentes.

Según informa el diario La República, cuando el comunicador intentó entablar un diálogo cordial felicitándola por sus metas, la esposa de Said Palao respondió con frialdad y rechazo inmediato. “No me felicites porque así no fue en tu programa”, disparó Alejandra, dejando claro que no acepta cumplidos de un medio que, según ella, busca perjudicarla.

Finalmente, cerró su intervención reafirmando que seguirá adelante con sus metas pese al asedio: “Destrúyeme, haz lo que quieran, pero no se metan con mis negocios, que es lo que yo más amo y lo que a mí me cuesta”.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA RELACIÓN DE ALEJANDRA BAIGORRIA Y SAID PALAO?

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentra en crisis tras conocerse detalles de un polémico viaje del chico reality a Argentina. Según los reportes, el deportista se instaló en un alojamiento con piscina en el barrio de Palermo junto a otros compañeros de televisión, lugar donde se reunieron con varias jóvenes poco después de su llegada. La celebración continuó en un yate privado en el Delta del Tigre, un ambiente marcado por la música y el consumo de bebidas alcohólicas. Durante esta reunión en el río, se observó a Palao bailando con las asistentes, mientras tomaba precauciones para que la presencia de estas mujeres no quedara registrada en sus propias redes sociales.

Esta situación parece haber fracturado la relación, pues Baigorria parece haber adoptado una actitud fría. La empresaria decidió no dedicarle ningún saludo público por su cumpleaños número 33, rompiendo con la costumbre de organizarle grandes celebraciones.

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