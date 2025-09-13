Pamela López reaparecerá en televisión este domingo 14 de septiembre con una entrevista exclusiva en el programa “Día D”. La expareja de Christian Cueva contará los momentos más complicados que atravesó tras el fin de su relación con el futbolista peruano, marcada por la polémica y la exposición mediática. En un adelanto difundido por ATV, se observa a la trujillana visiblemente afectada mientras recuerda los juicios y críticas que recibió en uno de los periodos más difíciles de su vida.

La conversación, conducida por Pamela Vértiz, promete mostrar un testimonio nunca antes contado de la popular ‘KittyPam’, quien asegura estar cansada de las versiones incompletas que circularon sobre ella. En medio del dolor y la presión pública, la madre de los hijos de Cueva relata cómo intentó sobrellevar la crisis emocional que dejó la infidelidad del futbolista y los conflictos posteriores. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LOS JUICIOS POR SUS SALIDAS NOCTURNAS?

Pamela López se quebró al recordar el escrutinio que vivió luego de que se hiciera pública la relación extramatrimonial de Christian Cueva. En la entrevista, confesó que las discotecas se convirtieron en una vía de escape ante tanto dolor. “Mucha gente me juzgó por eso, por salir de noche, por ir a una discoteca, cuando en realidad yo estaba destrozada. Mucho dolor, ira, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos”, declaró con la voz entrecortada.

Según confesó, salir de noche era su manera de proyectar que estaba bien, aunque por dentro estuviera quebrada, y así evitar comentarios hirientes como “esa cachuda”, según recoge el diario La República.

Pamela López | Foto: @pamelalopezoficial

¿CÓMO AFECTÓ LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA LA VIDA PERSONAL Y EMOCIONAL DE PAMELA LÓPEZ?

Durante el avance de la entrevista, López admitió que la constante exposición en los medios deterioró tanto su vida privada como su salud emocional. Cada nuevo titular sobre ella alimentaba rumores y generaba más presión. “Estoy harta de que siempre salga un titular, siempre un chisme, siempre un comentario como: ‘Ay, no te contaron’. ¿Yo dónde estaba en toda esa historia?”, reclamó. Agregó que las “verdades a medias” circularon durante meses sin que se le permitiera explicar lo que realmente estaba pasando, lo que incrementó su dolor.

Para la trujillana, esa etapa significó vivir en una vitrina en la que todos opinaban, pero pocos se detenían a pensar en cómo estaba enfrentando la traición y la ruptura familiar.

¿QUÉ REVELÓ PAMELA LÓPEZ SOBRE UNA ADVERTENCIA QUE RECIBIÓ EN MEDIO DE SUS PROBLEMAS LEGALES?

Otro de los momentos tensos de la entrevista fue cuando Pamela López reveló que, en medio de sus problemas legales, recibió un mensaje preocupante que la dejó en alerta. “No tiene buenas intenciones contigo y te quieren meter presa; fueron sus palabras textuales”, expresó. Aunque evitó señalar directamente a quién se refería, dejó claro que existieron presiones externas que empeoraron su situación personal.