No cabe duda de que Reimond Manco se convirtió en una de las grandes promesas de su generación en el fútbol peruano, tras destacar en las divisiones menores de Academia Cantolao y debutar profesionalmente con Alianza Lima en 2007. De hecho, su profesionalismo lo llevó rápidamente al extranjero, siendo fichado por un corto tiempo por el PSV en 2008. Sin embargo, a lo largo de los años, su trayectoria estuvo marcada por escándalos en la farándula nacional y problemas extradeportivos que limitaron su consolidación. Pese a las altas expectativas que generó en sus inicios, el exseleccionado se desempeña actualmente como comentarista deportivo y creador de contenidos. Así, en los últimos días, Manco ha llamado la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores tras la difusión, en el programa de Magaly Medina, de conversaciones y videos íntimos con otras mujeres, lo que generó la reacción del exjugador para aclarar los hechos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO REIMOND MANCO A MAGALY MEDINA TRAS ADMITIR INFIDELIDAD A SU ESPOSA?

En el programa ‘Magaly TV La Firme’, Reimond Manco se presentó para referirse a este polémico hecho, que lo vuelve a poner en el ojo de la tormenta, y hacer un mea culpa ante el público. De acuerdo con el comentarista deportivo, su error lo llevó a quebrar su matrimonio de varios años y fallar a su familia. Inclusive, contó que no fue la primera vez que incurre en un acto de infidelidad, ya que anteriormente la madre de sus hijos, Lilia Moretti, lo había descubierto, generando una crisis matrimonial en su hogar. Por su parte, Magaly Medina lo increpó al enumerar a varias mujeres, entre ellas una venezolana, quienes habrían presentado más pruebas sobre esta deslealtad.

De esta manera, el exdeportista, visiblemente conmovido y arrepentido, pidió disculpas a su aún esposa e hijos por el difícil momento que les está haciendo atravesar, y aseguró que se enfocará en ser un mejor padre. “Hablé con muchas mujeres de una manera que no debía ser. El error es mío. Hablé con muchas mujeres innecesariamente. He cometido no uno, sino varios errores. Tengo que asumir las consecuencias. Quiero pedirle perdón a mi familia en general, nuevamente, pero voy a seguir tratando de ser mejor padre. Sí hablaré con mis hijos, les voy a contar la verdad, hablaré con mi esposa, pero de ahí a que volvamos a tener un matrimonio no lo creo”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO REIMOND MANCO SOBRE LA LLEGADA DE CARLOS ZAMBRANO Y MIGUEL TRAUCO A SPORT BOYS?

En la última edición de ‘Juego Cruzado’, que se transmite vía YouTube, Reimond Manco no dudó en referirse a la llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys, a quienes advirtió sobre las restricciones presupuestarias del club, en alusión a que estarían percibiendo ingresos menores a los que usualmente ganaban. Eso no es todo, según el panelista deportivo, ambos futbolistas estarán en el foco de la hinchada local, pese a que esta es numéricamente menor que la de Universitario de Deportes o Alianza Lima. En ese sentido, recomendó que se enfoquen en rendir bien en el campo, sobre todo por su amplia experiencia internacional.

“Muy por debajo de lo que últimamente venían recibiendo. ¡Caballero! Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla, nomás. Con esta presión de la tribuna, de la barra, Zambrano y Trauco que se dediquen solo a jugar porque la barra no le va a permitir a Trauco que juegue con cinco o seis kilos de más. Si se dedican a jugar, yo creo que le van a dar una mano importante a Boys”, dijo Manco en el podcast.