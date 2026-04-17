Por Redacción EC

No cabe duda de que Reimond Manco se convirtió en una de las grandes promesas de su generación en el fútbol peruano, tras destacar en las divisiones menores de Academia Cantolao y debutar profesionalmente con Alianza Lima en 2007. De hecho, su profesionalismo lo llevó rápidamente al extranjero, siendo fichado por un corto tiempo por el PSV en 2008. Sin embargo, a lo largo de los años, su trayectoria estuvo marcada por escándalos en la farándula nacional y problemas extradeportivos que limitaron su consolidación. Pese a las altas expectativas que generó en sus inicios, el exseleccionado se desempeña actualmente como comentarista deportivo y creador de contenidos. Así, en los últimos días, Manco ha llamado la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores tras la difusión, en el programa de Magaly Medina, de conversaciones y videos íntimos con otras mujeres, lo que generó la reacción del exjugador para aclarar los hechos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.