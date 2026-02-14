¡Entre lágrimas! Samahara se quiebra y pide cadenas de oración por su hijo hospitalizado: “Sé que estará en mis brazos”

Desde hace algunas semanas, Samahara Lobatón no atraviesa un buen momento personal, luego de que se difundieran imágenes en las que se ve a Bryan Torres agrediendo físicamente a la madre de sus hijos. Esto, sin duda, generó el repudió e indignación, tanto de los seguidores como de la madre de la influecer, Melissa Klug, quien interpuso una denuncia formal contra el cantante de salsa. Sin embargo, la situación no quedó ahí para Samahara, quien rompió en llanto al contar que su bebé prematuro se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras contagiarse de gripe. De esta manera, pidió a sus seguidores apoyo espiritual en estos momentos difíciles de su vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LA SALUD DE SU BEBÉ?

En una entrevista para ‘Arriba Mi Gente’, Samahara Lobatón, visiblemente triste, contó en señal abierta que su bebé Asael permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde hace más de una semana. Según la influencer, su hijo, quien nació prematuro en Estados Unidos, no puede respirar por sí mismo tras haberse contagiado de gripe por su hermana, pese a todos los cuidados que venía adoptando. Esto derivó a que padezca de bronquiolitis y una neumonía severa, justamente por sus bajas defensas. De hecho, la hija de Melissa Klug confesó que esta rutina la tiene agotada, pero que encuentra fuerzas en sus hijos. De esta manera, Lobatón no dudó en dirigirse a sus seguidores y pedirles que se unan en oración por la salud de su último bebé, fruto de su relación con Bryan Torres.

“Por más que yo haga una burbuja en mi casa, los gérmenes salen. Mi hijita chiquita lo contagió de gripe. Es un bebé prematuro y no tiene defensas como debería. Nació mucho antes de tiempo y eso también le juega en contra. Para mí es difícil no dormir en las madrugadas, levantarme todos los días, llevar a mis hijas al colegio, venir a trabajar, seguir con mi vida, pero estoy parada y sigo adelante por ellos tres. Yo sé que Dios es bueno y va a poner a mi hijo en mis brazos. Tiene ocho días internado y sé que estará en mi casa y en mis brazos. Espero hoy día poder ir a UCI y verlo con una cánula de alto flujo y no entubado. Lo único que están esperando es que pueda respirar por sí solo. Lo pido por mi Instagram y mis redes: la oración mueve montañas y yo sé que Dios va a obrar en él y va a hacer un milagro”, contó la joven de 24 años entre lagrimas.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE SU MADRE MELISSA KLUG TRAS LAS DECLARACIONES EN CONTRA DE BRYAN TORRES?

En una edición de Dia D, Melissa Klug se presentó en el set para referirse a la reciente polémica en la que, presuntamente, Bryan Torres habría agredido físicamente a Samahara Lobatón. Durante sus declaraciones, la ‘Blanca de Chucuito’ pidió a las autoridades nacionales que impidan al cantante salir del país, argumentando que no parará hasta ver justicia. Asimismo, mencionó que su hija padece de codependencia emocional y que tiene cierto temor al padre de sus hijas. “Necesita ayuda urgente, y mientras esté con ese sujeto, todos los que quieran ayudarla serán sus enemigos”, dijo Melissa.

Frente a esta situación, a través de la cuenta oficial de ‘La Mana’ en TikTok, se emitió una serie de conversaciones entre aparentemente Samahara y una seguidora, quien le había preguntado sobre sus nuevas polémicas con Bryan y sobre la intervención de su madre. Sin embargo, en vez de recibir una respuesta esperanzadora, la joven influencer no dudó en criticar y cuestionar el rol de mamá de la chalaca. “Ja, ja, ja. No la conoces. Ella vive su mundo, no te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show. ¿Tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están? Ja, ja, ja. ¡Por favor!”, escribió Lobatón.