Desde hace algunas semanas, Samahara Lobatón no atraviesa un buen momento personal, luego de que se difundieran imágenes en las que se ve a Bryan Torres agrediendo físicamente a la madre de sus hijos. Esto, sin duda, generó el repudió e indignación, tanto de los seguidores como de la madre de la influecer, Melissa Klug, quien interpuso una denuncia formal contra el cantante de salsa. Sin embargo, la situación no quedó ahí para Samahara, quien rompió en llanto al contar que su bebé prematuro se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras contagiarse de gripe. De esta manera, pidió a sus seguidores apoyo espiritual en estos momentos difíciles de su vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¡Entre lágrimas! Samahara se quiebra y pide cadenas de oración por su hijo hospitalizado: "Sé que estará en mis brazos"
