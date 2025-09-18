Tula Rodríguez atravesó un momento cargado de emociones durante su visita al set del programa “Mande quien mande” el pasado martes 16 de septiembre. En aquella edición, la exvedette no pudo evitar quebrarse al hablar sobre la próxima partida de su hija Valentina Carmona, quien se alista para dejar el Perú e iniciar sus estudios universitarios en el extranjero.

Conmovida frente a las cámaras, la viuda de Javier Carmona confesó que le restan apenas cinco meses para compartir con su hija adolescente antes de verla “volar” hacia una nueva etapa de su vida. A continuación, te contamos qué dijo sobre la difícil transición que vive como madre.

¿QUÉ DIJO TULA RODRÍGUEZ SOBRE LA PRONTA PARTIDA DE SU HIJA AL EXTRANJERO?

Todo empezó cuando Tula Rodríguez vio en el set a su hija Valentina luciendo un vestido de quinceañera, un detalle significativo porque la joven había decidido no celebrar esa fiesta cuando cumplió 15 años. Este gesto simbólico marcó el inicio de una conversación más profunda sobre lo que está por venir en la vida de madre e hija.

Luego de ese instante, la conductora reveló que atraviesa un periodo difícil porque vive la cuenta regresiva de los últimos meses junto a su hija antes de que parta al extranjero. En medio del set confesó que recientemente estuvieron en la embajada para tramitar la visa, un paso necesario para que Valentina pueda iniciar sus estudios fuera del país.

Con la voz entrecortada, expresó: “Siempre le digo que amar es soltar y mi princesita ya se va convirtiendo en una mujercita. Me queda con ella 5 meses para estar juntas y ya luego parte, te amo”. Sus palabras, llenas de nostalgia y orgullo, conmovieron al público presente y a los televidentes.

¿CUÁL ES EL MAYOR TEMOR DE LA CONDUCTORA ANTE LA PARTIDA DE SU HIJA?

Durante su conversación con la conductora María Pía Copello, Tula confesó que la idea de que Valentina viva sola en el extranjero le genera temor. Explicó que, como madre, siempre ha buscado protegerla, pero entiende que ha llegado el momento de que su hija tome sus propias decisiones y empiece a ser independiente.

Recordó que, a diferencia de ella, Valentina tiene la oportunidad de estudiar fuera y crecer en un entorno distinto. “Muchas veces cuando uno ha sido jovencita, a la edad de ella, no ha tenido las oportunidades”, mencionó en el programa. Asimismo, resaltó que a lo largo de casi 17 años ha trabajado con esfuerzo para formar a su hija como una mujer autónoma y con valores sólidos, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DIJO VALENTINA CARMONA SOBRE SU MADRE Y SU FUTURO?

Mientras Tula expresaba sus sentimientos, Valentina no ocultó el cariño hacia su madre y aprovechó el espacio para dedicarle unas emotivas palabras. La adolescente reconoció que estudiar fuera del país no es una oportunidad común, por lo que se siente afortunada y profundamente agradecida con su progenitora por permitirle alcanzarla.

“Feliz porque sé que es una gran oportunidad que no es tan común y agradecida con mi mamá porque me la puede dar”, dijo Valentina, provocando que Tula volviera a emocionarse. La joven dejó en claro que valora todo lo que su madre ha hecho por ella, y su mensaje reflejó el estrecho vínculo que comparten.